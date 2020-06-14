Іспанія з 21 червня відкриває свої кордони для туристів з ЄС. Наразі українці не зможуть потрапити у країну. Обмеження для третіх країн Іспанія планує зняти щонайшвидше у липні.

Іспанія відкриває кордони для країн ЄС

Туристи з деяких європейських країн зможуть перетнути іспанський кордон вже незабаром, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише El Pais.

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За його словами, з 21 червня Іспанія відкриє кордони для громадян країн Євросоюзу. Також щодо них скасують вимогу обов’язково проходити двотижневий карантин.

Санчес уточнив, що кордони відкриють для всіх країн ЄС, окрім Португалії. Попередньо, жителі цієї країни зможуть подорожувати в Іспанію з 1 липня.

Коли кордон зможуть перетнути громадяни третіх країн

Питання відкриття кордонів Іспанії для третіх країн, а до них належить й Україна, розглядатимуть з 1 липня.

Прем’єр наголосив, що враховуватимуть епідеміологічну ситуацію в кожній конкретній країні, а також принцип взаємності.

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