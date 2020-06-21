Дія надзвичайного стану в Іспанії завершилася 21 червня. А вже з 22 червня країна відкриває кордони для мандрівників. Потрапити в Іспанію можуть туристи з усіх країн Шенгенської зони, крім Португалії. Українці наразі не можуть перетнути іспанський кордон.

Надзвичайний стан в Іспанії скасували

В Іспанії опівночі 21 червня завершилася дія надзвичайного стану, запровадженого через епідемію коронавірусу, повідомляє El Pais.

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Надзвичайний стан у країні діяв з 14 березня та продовжувався шість разів поспіль. Останні два рази прем’єр-міністру Педро Санчесу насилу вдалося заручитися необхідною підтримкою парламенту.

Напередодні завершення дії надзвичайного стану прем’єр у телезверненні подякував усім, хто боровся з епідемією. Санчес також наголосив, що COVID-19 може повернутися, тому потрібно робити все, аби уникнути повторення попереднього сценарію.

Карантинні обмеження, які все ще зберігаються, є різними для регіонів, залежно від епідеміологічної ситуації. Завершення надзвичайного стану означає, що автономні регіони знову отримують повноту влади.

Кордони відкривають

Також з 22 червня Іспанія відкриває кордони для мандрівників з країн Шенгенської зони. Винятком є лише Португалія. Для громадян цієї країни кордони відкриють з 1 липня.

Однак усі туристі змушені будуть проходити в аеропортах потрійний контроль через небезпеку поширення коронавірусу.

Українці наразі не можуть потрапити в Іспанію. Обмеження можуть зняти щонайшвидше у липні.

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