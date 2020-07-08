Пандемия COVID-19 и ограничения, связанные со сдерживанием распространения вируса, значительно повлияли на путешествия и бизнес-поездки граждан всего мира. Границы потихоньку открываются, однако ряд стран все еще выдвигают условия не только для въезда на их территорию, но и для транзита.

МИД Украины создало интерактивную карту, где обновляется информация, в частности относительно режима транзитного проезда украинцев через другие страны мира. Где и при каких условиях украинцы сейчас могут осуществлять пересадки, напоминает 24 канал.

Карта режима транзитного проезда для украинцев по состоянию на 7 июля / скриншот

Австрия

Авиатранзит разрешен в течение 24 часов, при наличии билета в место назначения и без возможности оставлять транзитную зону аэропорта.

Разрешен транзит со стороны Германии через Австрию и Венгрию.

Албания

Транзит разрешен без ограничений.

Бельгия

Транзит разрешен гражданам Украины, у которых есть вид на жительство в странах ЕС.

В международном аэропорту Брюсселя транзит разрешен без ограничений по предъявлении билета на следующий рейс и наличии биометрического паспорта или действующей Шенгенской визы.

Беларусь

Для транзита по территории Беларуси иностранцам отводится не больше 48 часов.

Белорусской стороной без оформления обязательств по самоизоляции, разрешается транзитный проезд тем, кто направляется в аэропорт "Минск" с целью вылета в другие страны, при условии наличия авиабилетов.

Босния и Герцеговина

Разрешается наземный транзит "без остановки" по территории государства во время транзита в страны своего проживания при наличии соответствующего подтверждения цели въезда: маршрут транзита, разрешение на проезд по другим странам (в случае необходимости такого разрешения) и прочее.

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Великобритания

Лица, путешествующие транзитом через Великобританию, должны иметь британскую визу.

Аэропортовая транзитная виза не требуется, если:

лицо остается в транзитной зоне аэропорта с целью пересадки на регулярный рейс в тот же день до 23:59;

пассажир не нуждается в изменении терминала, которое сопровождается прохождением паспортного контроля;

багаж должен быть назначен до конечного пункта путешествия.

Греция

Транзитные рейсы через аэропорты Греции пока не происходят.

Дания

Разрешается транзитный перелет, если пассажир не покидает транзитную зону.

Транзит на автомобиле разрешен гражданам Украины, которые возвращаются на родину или направляются из Норвегии в ФРГ или в обратном направлении и имеют вид на жительство в одной из этих стран.

Эстония

Транзитный проезд разрешен для граждан Украины, которые возвращаются на родину, и не имеют симптомов COVID-19. Ограничений на выезд для граждан Украины нет.

Ирландия

Транзит разрешен при наличии визы.

Исландия

Транзит без ограничений разрешен через международный аэропорт Кефлавик.

Испания

Авиатранзит возможен в течение 24 часов при наличии билета на прямой рейс в Украину или за пределы Шенгенской зоны. Покидать транзитную зону в аэропорту нельзя.

Некоторые страны не разрешают покидать транзитную зону аэропорта / Фото unsplash

Италия

Разрешает осуществление авиатранзита при условии, что пассажиры не покидают терминал аэропорта и имеют предварительно приобретенный билет на следующий рейс.

При этом, в случае необходимости проходить процедуру регистрации на рейс другой авиакомпании, которая предусматривает оставление транзитной зоны аэропорта, транзит будет возможен только при наличии биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу или действительной Шенгенской визы.

Транзит на автотранспорте разрешен при условии, что он не будет превышать 24 часа (с возможностью продления этого срока еще на 12 часов в исключительных случаях). Необходимо иметь биометрический паспорт, или действительную Шенгенскую визу.

Канада

Сейчас транзит запрещен. Исключение – лица, имеющие разрешение на постоянное проживание в США и въезжают с территории США, при условии, что они не покидают зону безопасности аэропорта и имеют уважительную причину поездки.

Кипр

Транзит разрешен из таких стран: Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Святой Престол (город Ватикан), Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Япония, при условии наличии авиабилета. Находиться в транзитной зоне можно до 24-х часов.

Латвия

Транзитный режим в другую страну ЕС для украинцев разрешен только при наличии вида на жительство в этой стране. Ограничений на выезд для граждан Украины на автотранспорте нет.

Литва

Транзит разрешен для:

лиц, которые будут проезжать по территории Литвы транзитом с целью возвращения в страну своего постоянного проживания;

людей, в отношении которых было направлено обоснованный запрос;

моряков.

Молдова

Транзит разрешен, однако транзитный маршрут устанавливается Генеральным инспекторатом Пограничной полиции МВД Республики Молдова.

Полностью сняли ограничения для транзита лишь несколько стран / Фото Getty Images

Нидерланды

Транзит разрешен без ограничений.

Германия

Разрешен транзитный проезд по территории Германии из государств Западной Европы (кроме скандинавских стран) для дальнейшего транзита в Украину через Австрию и Венгрию.

Авиатранзит – при условии пребывания в транзитной зоне до 24-х часов.

Норвегия

Разрешен для граждан Украины при наличии билета для дальнейшего транзита на родину.

Северная Македония

Разрешается транзит по стране всем иностранным гражданам без ограничений.

Польша

Транзит по территории страны могут осуществлять украинцы, которые:

члены семей (супруги, дети) граждан ЕС, EFTA – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена ЕС, EFTA – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии, или члены их семей (супруги, дети);

являются водителями автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей. Или осуществляют транзит другим транспортным средством в перерыве между выполнением служебных обязанностей;

являются работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, или пересекают границу на основании дипломатического паспорта.

Португалия

Разрешен, как исключение (в аэропортах Португалии нет транзитной зоны), в том числе гражданам Украины, у которых есть биометрический паспорт, подтвержденный маршрут возвращения на родину (билет на украинский спецрейс из Лиссабона или по маршруту до выезда с территории ЕС на ближайшие даты) и соответствующее консульское сопровождение.

При въезде из Бразилии и США, а также из других португалоязычных стран, для дальнейшего возвращения в Украину граждане обязаны предоставить при вылете справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19, сделанную в течение последних 72 часов. В случае отсутствия такого документа – въезд на территорию Португалии будет запрещен.

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Румыния

Транзит разрешен:

для украинцев, которые являются мужем/женой гражданина страны ЕС или имеют вид на жительство в других странах и направляются к месту своего временного или постоянного проживания;

с целью возвращения украинцев на родину, возможен в случае получения разрешения от компетентных органов Румынии;

только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии.

Сербия

Разрешен без ограничений.

Словакия

Транзит через Словакию разрешен, но для граждан третьих стран (в том числе для украинцев) – только в государство ЕС, в котором у них есть постоянный или временный вид на жительство и не более, чем на 8 часов от въезда.

Словения

Транзит разрешен в течение 12 часов. Необходимо иметь подтверждение цели поездки.

США

Транзит возможен, при условии наличия визы.

Турция

Транзит возможен при наличии соответствующего транспортного сообщения.

Ряд стран в случае транзита требуют наличие дополнительных документов / Фото Getty Images

Венгрия

По состоянию на 6 июля украинцы, которые хотят транзитом пересечь территорию Венгрии, не нуждаются в получении индивидуального разрешения для транзита, если человек возвращается в Украину на автотранспорте, или:

имеет документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, визу на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны;

соответствует всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза)

дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию.

Разрешение на транзит не нужно и тем, кто направляется в европейское государство, которое разрешает украинцам въезд на свою территорию без разрешительных документов (например, при наличии лишь биометрического паспорта). На границе необходимо показать медицинскую страховку, доказать финансовое обеспечение (наличные, банковская выписка), документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения (например, бронирование апартаментов).

Во всех остальных случаях необходимо получать разрешение венгерской полиции на транзит. Для этого необходимо заполнить исключительно на венгерском языке и подать электронную заявку. Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение необходимо продемонстрировать на границе (распечатанное или на экране смартфона). МИД Украины, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, рекомендует получить это разрешение в любом случае, несмотря на наличие других документов.

Финляндия

Украинцы имеют право транзитного проезда в другие страны-участницы Шенгенского соглашения или страны ЕС, при условии наличия разрешения на проживание там или если они являются родственниками граждан соответствующих государств.

Также есть возможность транзитного проезда за пределы Шенгенской зоны через международный аэропорт Хельсинки (Вантаа) при условии наличия действующего билета (в течение 48 часов) на рейс за пределы Шенгенской зоны – при условии пребывания в транзитной зоне аэропорта.

Франция

Разрешен авиатранзит (24 часа) через международный аэропорт им. Шарля де Голля. В этом случае необходимо, при регистрации в пункте отправления, предоставить вместе с бронированием билета на рейс в Париж, подписанные заявления о международном передвижении и отсутствии симптомов COVID-19.

Хорватия

Разрешен транзитный проезд по территории Хорватии при наличии подтверждения, что следующая страна позволит их въезд, и при условии, что проезд через Хорватию является самым быстрым маршрутом. Время транзита – в пределах 24 часов.

Чехия

Транзит по территории Чехии (как авиа так и наземный) разрешается исключительно по ходатайству посольства Украины в Чехии за 24 часа до момента въезда на территорию Чехии при условии пребывания в транзитной зоне до 24-х часов и наличии билета в страну назначения.

Если вы направляетесь в государство ЕС или Шенгенской зоны, обязательно нужно иметь соответствующий вид на жительство.

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Черногория

Транзит разрешен при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 (только ПЦР или ИФА), сделанного максимум за 72 часа до момента пересечения границы страны. Результат должен быть распечатанным, желательно с переводом на английский или черногорский (но это не обязательно). Кроме того, тест нужно делать в лаборатории, которая имеет аккредитацию Минздрава Украины (но можно сделать как в Украине, так и за границей).

Швейцария

Разрешен транзит по территории Швейцарии в любую страну, въезд в которую не запрещен.

Швеция

Разрешен транзитный проезд по территории Швеции для украинцев, въезжающих в государство из стран ЕС/ЕЭП для дальнейшего направления на родину.

В аэропорту Арланда (Стокгольм) разрешен транзитный проезд в Украину из стран ЕС/ЕЭП, а также из третьих стран.

Транзитный проезд через аэропорты Швеции возможен при предъявлении действующего билета на рейс до конечного пункта назначения. При этом пассажиры должны оставаться в транзитной зоне аэропорта до следующего рейса. Однако проезд через транзитные зоны аэропортов Швеции из третьих стран в страны ЕС/ЕЭП, Швейцарию и Великобританию пока запрещен.