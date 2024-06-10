Журналисты немецкого издания Bild сообщили, что в результате непогоды в полете у самолета было разбито лобовое стекло и сломана носовая часть. Во время этого внутри самолета находились пассажиры.

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Град разбил самолет во время полета

Самолет Airbus A320, принадлежащий австрийской авиакомпании Austrian Airlines, выполнял рейс из Майорки в Вену. Воздушное судно попало под сильный град, который пробил лобовое стекло и разрушил носовую часть самолета. В результате пилотам пришлось садиться в аэропорту Вены вслепую.

Пассажиры, в свою очередь, смогли оценить масштабы проблем только после приземления.

Мы летели через грозовой фронт. Примерно за полчаса до посадки внезапно ощущалась сильная тряска,

– рассказал пассажир Марсель Х австрийской газете Kronen.



Град разбил самолет во время полета / Фото Bild

Как стало известно, пилот подал диспетчерам сигнал бедствия после того, как град разбил лобовое стекло. Служба управления полетами подтвердила факт инцидента: там объяснили, что грозового фронта, в который попал рейс по дороге в Вену, не было видно.

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