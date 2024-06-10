Журналісти німецького видання Bild повідомили, що внаслідок негоди в польоті у літака було розбите лобове скло та зламана носова частина. Під час цього всередині літака перебували пасажири.
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Град розтрощив літак під час польоту
Літак Airbus A320, що належить австрійській авіакомпанії Austrian Airlines, виконував рейс із Майорки до Відня. Повітряне судно потрапило під сильний град, який пробив лобове скло та зруйнував носову частину літака. У результаті пілотам довелося сідати в аеропорту Відня наосліп.
Пасажири, своєю чергою, змогли оцінити масштаби проблем лише після приземлення.
Ми летіли через грозовий фронт. Приблизно за пів години до посадки раптово відчувалася сильна тряска,
– розповів пасажир Марсель Х австрійській газеті Kronen.
Град розбив літак під час польоту / Фото Bild
Як стало відомо, пілот подав диспетчерам сигнал лиха після того, як град розбив лобове скло. Служба управління польотами підтвердила факт інциденту: там пояснили, що грозового фронту, у який потрапив рейс дорогою до Відня, не було видно.
Раніше у Парижі блискавка "прошила" літак у небі
- Париж 12 травня накрила потужна негода. Під час грози очевидці побачили, як блискавка вдарила в літак, коли він пролітав над легендарною Ейфелевою вежею.
- На світлинах видно, як літак потрапив у лінію електричного розряду. Під час інциденту, на щастя, ніхто із людей не постраждав.
- Водночас експерти заявили, що інциденти, пов'язані з ударами блискавки, не вважаються серйозними випробуваннями для пасажирів і пілотів. Це пов'язано з тим, що всі літаки повинні бути сертифіковані як стійкі до блискавок, завдяки наявності громовідводів у різних частинах літака. Таким чином металевий корпус літаків слугує захистом для людей усередині та вони навіть не усвідомлюють, що трапилося.
- Окрім того, французькі метеорологи розповіли, що неділя, 12 травня, стала "найгрозовішим" днем у Франції у 2024 році. По всій країні зафіксували майже 22 тисячі спалахів блискавок.