Об этом сообщает польское издание TVN24.pl. Журналисты также объяснили, почему президентский самолет не могли посадить.

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Самолет Дуды не мог приземлиться с первой попытки

Самолет президента Польши Анджея Дуды, который возвращался из Нью-Йорка, не смог с первой попытки приземлиться в варшавском аэропорту имени Шопена. Пилотам пришлось разворачивать борт, и только со второй попытки удалось приземлиться.

Как сообщили в сети, причиной инцидента стала сбитая птица на взлетной полосе. Так, в аэропорту имени Шопена во время посадки другого самолета произошло столкновение с птицей. Работники вызвали сокольничего, чтобы тот забрал тушу животного. Поэтому, автомобиль работника на некоторое время заблокировал взлетно-посадочную полосу.

Президентский Boeing 737 успешно приземлился со второй попытки.

В пресс-службе аэропорта имени Шопена уже прокомментировали инцидент. Работники заверили, что никаких сбоев в работе аэропорта нет, а инциденты с птицами – явление распространенное. Кроме того, в пресс-службе отметили, что такие маневры абсолютно безопасны, поэтому причин для волнения нет.