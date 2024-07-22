Сейчас американские стратегические самолеты расположены на 57-й авиабазе Военно-воздушных сил Румынии имени Михая Когэлничану.

Интересно Пассажирский самолет, который направлялся в США, экстренно приземлился в России

США перебросили стратегические бомбардировщики в Румынию

В заявлении, обнародованном командованием Военно-воздушных сил США в Европе, сообщается, что американские самолеты отныне будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США и сотрудничать с силами НАТО.

Генерал ВВС США Джеймс Геккер отметил преданность Соединенных Штатов сотрудничеству с союзниками по НАТО на восточном фланге для усиления навыков объединения и координации усилий с целью поддержания региональной безопасности, защищенности и стабильности.

До этого норвежская газета The Barents Observer сообщила, что эти американские стратегические бомбардировщики совершили тренировочный полет над финско-российской границей перед тем, как прибыть в Румынию.

Ранее Силы обороны Финляндии заявили, что два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве страны 21 июля, направляясь на север к Лапландии, вблизи границы с Россией. Там бомбардировщики сделали круг и снова вернулись на юг.

В Москве из-за этого в небо поднимали истребители МиГ-29 и МиГ для идентификации воздушных целей.