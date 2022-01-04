Снежная буря в Вашингтоне, округ Колумбия, утром 3 января нарушила работу федерального правительства по всему городу. Рейс президента Байдена безопасно приземлился на Joint Base Andrews в Мэриленде.

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Однако для этого экипаж почти 30 минут прокладывал путь через снег на асфальте, чтобы самолет добрался до ворот.

Байден попал в снежный шторм

Кортеж президента в Белый дом также был медленнее обычного, поскольку транспортные средства правоохранительных органов возвращали его лимузин по дорогам с несколькими дюймами снега.

На некоторых частях дороги кортежа пришлось останавливаться более 5 минут. До Белого дома Байден все же добрался, однако на 2 часа позже, чем было запланировано ранее.

Обратите внимание! Байден возвращался из Делавэра, его родного штата, где президент провел целую неделю. В ходе поездки он поговорил с Владимиром Путиным о напряженности на границе с Украиной.

Из-за снегопада закрылись все федеральные офисы, большинство из которых расположены в городе. В частности, свою работу временно прекратили департаменты транспорта, образования и ряд агентств.

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