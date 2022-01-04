Снігова буря у Вашингтоні, округ Колумбія, вранці 3 січня порушила роботу федерального уряду по всьому місту. Рейс президента Байдена безпечно приземлився на Joint Base Andrews в Меріленді.

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Однак для цього екіпаж майже 30 хвилин прокладав шлях крізь сніг на асфальті, щоб літак дістався до воріт.

Байден потрапив у сніговий шторм

Кортеж президента до Білого дому також був повільнішим, ніж зазвичай, оскільки транспортні засоби правоохоронних органів повертали його лімузин по дорогах із кількома дюймами снігу.

На деяких частинах дороги кортежу довелось зупинятись на понад 5 хвилин. До Білого дому Байден все ж добрався, однак на 2 години пізніше, ніж було заплановано раніше.

Зверніть увагу! Байден повертався з Делеверу, його рідного штату, де президент провів цілий тиждень. Під час поїздки він поговорив із Володимиром Путіним про напруженість на кордоні з Україною.

Через снігопад закрились всі федеральні офіси, більшість з яких розташована в місті. Зокрема свою роботу тимчасово припинили департаменти транспорту, освіти та низка агенцій.

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