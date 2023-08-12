По имеющейся информации, пассажирский самолет с норвежскими туристами пролетел над Украиной 25 июля. Он выполнял рейс из Осло в Анталию, а зафиксировали его на сайте Flightradar24.
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Самолет отклонился от маршрута
Известно, что самолет был в воздухе два часа, после чего отклонился от своего маршрута. Воздушное судно пролетело на границе Закарпатской и Черновицкой областей, после чего влетело в воздушное пространство Румынии.
Турецкая авиакомпания BBN Airlines подтвердила, что 25 июля 2023 воздушное судно Airbus A312-200 изменило свой начальный маршрут. Причиной этого было приближение шторма.
Воздушное судно летело в Турцию / Скриншот
"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", – отметил представитель BBN Airlines.
Обратите внимание на то, что Airbus A312-200 может перевозить сразу до 180 пассажиров. Это воздушное судно арендовала у BBN Airlines другая турецкая авиакомпания Freebird Airlines. Она занимается чартерными рейсами.
Известно, что оно залетело на территорию Украины / Скриншот
Журналисты задали компании Freebird Airlines несколько вопросов:
- сколько пассажиров было на борту;
- знали ли они, что будут пролетать над Украиной;
- известили ли власти Украины, прежде чем залететь в воздушное пространство.
Следует понимать, что авиакомпания не ответила ни на один из этих вопросов. В то же время в ней говорят, что началось внутреннее расследование после инцидента.
Залетают самолеты в воздушное пространство не в первый раз
- Следует понимать, что иностранные пассажирские самолеты залетают в воздушное пространство Украины, хоть это и запрещено во время военного положения.
- К примеру, данные Flightradar24 свидетельствуют о том, что 22 февраля 2023 зафиксировали пассажирский самолет LO122 Дубай – Варшава в небе над Украиной.
- А еще Flightradar24 в июне этого года зафиксировал пролет Boeing 737-800. Это воздушное судно принадлежит чартерной авиакомпании Enter Air Польши.