По имеющейся информации, пассажирский самолет с норвежскими туристами пролетел над Украиной 25 июля. Он выполнял рейс из Осло в Анталию, а зафиксировали его на сайте Flightradar24.

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Самолет отклонился от маршрута

Известно, что самолет был в воздухе два часа, после чего отклонился от своего маршрута. Воздушное судно пролетело на границе Закарпатской и Черновицкой областей, после чего влетело в воздушное пространство Румынии.

Турецкая авиакомпания BBN Airlines подтвердила, что 25 июля 2023 воздушное судно Airbus A312-200 изменило свой начальный маршрут. Причиной этого было приближение шторма.



Воздушное судно летело в Турцию / Скриншот

"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", – отметил представитель BBN Airlines.

Обратите внимание на то, что Airbus A312-200 может перевозить сразу до 180 пассажиров. Это воздушное судно арендовала у BBN Airlines другая турецкая авиакомпания Freebird Airlines. Она занимается чартерными рейсами.



Известно, что оно залетело на территорию Украины / Скриншот

Журналисты задали компании Freebird Airlines несколько вопросов:

сколько пассажиров было на борту;

знали ли они, что будут пролетать над Украиной;

известили ли власти Украины, прежде чем залететь в воздушное пространство.

Следует понимать, что авиакомпания не ответила ни на один из этих вопросов. В то же время в ней говорят, что началось внутреннее расследование после инцидента.

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