По имеющейся информации, пассажирский самолет с норвежскими туристами пролетел над Украиной 25 июля. Он выполнял рейс из Осло в Анталию, а зафиксировали его на сайте Flightradar24.

Читайте также Открывают ли аэропорт "Ужгород": в ОВА дали однозначный ответ

Самолет отклонился от маршрута

Известно, что самолет был в воздухе два часа, после чего отклонился от своего маршрута. Воздушное судно пролетело на границе Закарпатской и Черновицкой областей, после чего влетело в воздушное пространство Румынии.

Турецкая авиакомпания BBN Airlines подтвердила, что 25 июля 2023 воздушное судно Airbus A312-200 изменило свой начальный маршрут. Причиной этого было приближение шторма.


Воздушное судно летело в Турцию / Скриншот

"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", – отметил представитель BBN Airlines.

Обратите внимание на то, что Airbus A312-200 может перевозить сразу до 180 пассажиров. Это воздушное судно арендовала у BBN Airlines другая турецкая авиакомпания Freebird Airlines. Она занимается чартерными рейсами.


Известно, что оно залетело на территорию Украины / Скриншот

Журналисты задали компании Freebird Airlines несколько вопросов:

  • сколько пассажиров было на борту;
  • знали ли они, что будут пролетать над Украиной;
  • известили ли власти Украины, прежде чем залететь в воздушное пространство.

Следует понимать, что авиакомпания не ответила ни на один из этих вопросов. В то же время в ней говорят, что началось внутреннее расследование после инцидента.

Залетают самолеты в воздушное пространство не в первый раз

  • Следует понимать, что иностранные пассажирские самолеты залетают в воздушное пространство Украины, хоть это и запрещено во время военного положения.
  • К примеру, данные Flightradar24 свидетельствуют о том, что 22 февраля 2023 зафиксировали пассажирский самолет LO122 Дубай – Варшава в небе над Украиной.
  • А еще Flightradar24 в июне этого года зафиксировал пролет Boeing 737-800. Это воздушное судно принадлежит чартерной авиакомпании Enter Air Польши.