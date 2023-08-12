За наявною інформацією, пасажирський літак з норвезькими туристами пролетів над Україною 25 липня. Він виконував рейс з Осло до Анталії, а зафіксували його на сайті Flightradar24.

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Літак відхилися від маршруту

Відомо, що літак був у повітрі дві години, після чого він відхилився від свого маршруту. Повітряне судно пролетіло на межі Закарпатської та Чернівецької областей, після чого влетіло до повітряного простору Румунії.

Турецька авіакомпанія BBN Airlines підтвердила, що 25 липня 2023 року повітряне судно Airbus A312-200 змінило свій початковий маршрут. Причиною цього було наближення шторму.



Повітряне судно летіло до Туреччини / Скриншот

"Ми розуміємо занепокоєння, яке викликає цей інцидент, і гарантуємо, що будемо активно вживати заходів, щоб запобігти подібним інцидентам", – зазначив представник BBN Airlines.

Звернімо увагу на те, що Airbus A312-200 може перевозити відразу до 180 пасажирів. Це повітряне судно орендувала у BBN Airlines інша турецька авіакомпанія Freebird Airlines. Вона займається чартерними рейсами.



Відомо, що воно залетіло на територію України / Скриншот

Журналісти поставили компанії Freebird Airlines кілька питань:

скільки пасажирів було на борту;

чи знали вони, що пролітатимуть над Україною;

чи сповістили владу України, перш ніж залетіти до повітряного простору.

Слід розуміти, що авіакомпанія не відповіла на жодне з цих питань. Водночас у ній кажуть, що розпочалося внутрішнє розслідування після інциденту.

Залітають літаки у повітряний простір не вперше