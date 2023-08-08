У Закарпатській ОВА нагадали, що війна триває по всій території країни. І хоча Закарпаття є тиловим регіоном, це не дає гарантії, що загрози не має.

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Щодо поновлення роботи аеропорту "Ужгород" – це питання виникає час від часу. Але доки триває війна, про це не мовиться. Наражати на небезпеку життя цивільних примарними аргументами, що, мовляв, аеродром в Ужгороді перебуває під кордоном країни НАТО Словаччини, ми не маємо права,

– мовиться у повідомленні.

Наголосили, що безпека громадян – вища, аніж комерційні інтереси перевізника.

Що було раніше

Air Ocean Airlines – українська авіакомпанія – заявила, що готова відновити польоти з Ужгорода. Звичайно, у випадку, якщо отримає дозвіл на це. Своє рішення аргументують відносною безпекою аеропорту "Ужгород". З одного боку він розташований біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини.

"Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е", – наголосили в Air Ocean Airlines.

Окрім того, у Повітряних силах ЗСУ наголошували, що про відкриття повітряного простору України наразі не мовиться.