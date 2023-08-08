В Закарпатской ОВА напомнили, что война продолжается по всей территории страны. И хотя Закарпатье является тыловым регионом, это не дает гарантии, что угрозы нет.

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Относительно возобновления работы аэропорта "Ужгород" – этот вопрос возникает время от времени. Но пока идет война, об этом не говорится. Подвергать опасности жизни гражданских призрачными аргументами, что, мол, аэродром в Ужгороде находится под границей страны НАТО Словакии, мы не имеем права,

– говорится в сообщении.

Подчеркнули, что безопасность граждан – выше коммерческих интересов перевозчика.

Что было раньше

Air Ocean Airlines – украинская авиакомпания – заявила, что готова возобновить полеты из Ужгорода. Конечно, в случае если получит разрешение на это. Свое решение аргументируют относительной безопасностью аэропорта "Ужгород". С одной стороны, он расположен у подножия Карпатских гор со стороны Словакии.

"Взлетно-посадочная полоса имеет размеры 2038 на 40 метров, что достаточно для безопасного выполнения взлетов и посадок на самолетах Ан-148-100Е", – отметили в Air Ocean Airlines.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ отмечали, что об открытии воздушного пространства Украины пока не говорится.