По информации отслеживающего полеты Flightradar24, за самолетом Пелоси наблюдают 263 тысячи человек со всего мира. Такие данные трекер демонстрировал по состоянию на 12:30 2 августа.

К теме Китайские военные самолеты разделяют Тайваньский пролив перед ожидаемым визитом Пелоси, – СМИ

Однако издание Reuters отметило, что пока нет проверенной информации, находится ли Пелоси и ее делегация на борту самолета.

Причина внимания к самолету

Пелоси 30 июля отправилась с визитом в Азию. В официальном плане спикера отметили, что она посетит Малайзию, Южную Корею, Сингапур и Японию. Однако впоследствии появилась информация о еще одной стране – Тайване.

В СМИ сообщали, что Пелоси прибудет в Тайвань поздно вечером 2 августа. На следующий день она побывает в парламенте и встретится с президентом Цай Инвэнь. Однако эксперты считают, что визит может быть неофициальным и не выйдет за пределы аэропорта.

Угрозы Китая

Пекин резко отреагировал на новости о визите Пелоси. Ранее власти Китая заявляли о намерении "вернуть" себе Тайвань любым способом.

В Китае угрожали сбить самолет с Пелоси. Они объявили военные учения.