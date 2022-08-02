Несколько китайских воздушных судов дислоцируются вблизи Тайваньского пролива. Однако США называют это "бряцанием оружием" и заявляют, что не боятся угроз Пекина.

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Заявления Тайваня

Кроме самолетов, Китай удерживает вблизи Тайваня и военные корабли. Однако техника не пересекала границу. Источники Reuters отметили, что в юго-восточном китайском городе Сямэнь местные жители фиксировали движение бронетехники.

В министерстве обороны Тайваня сообщили, что проинформированы о всех действиях Китая. Пока нет окончательного подтверждения, что Пелоси посетит страну.

Визит Пелоси в Азию

Спикер палаты представителей США 30 июля отправилась с визитом в Азию. В официальном плане не было посещения Тайваня, но появилась информация о таком намерении. Китай агрессивно отреагировал на эту новость и заявил – готов даже сбить или перехватить самолет.

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По информации СМИ, Пелоси прибудет в Тайвань поздно вечером 2 августа. На следующий день она посетит парламент Тайваня и встретится с президентом Цай Инвэнь. Издание CNN отметило, что Пентагон принимает меры, чтобы визит был безопасным.

Эксперты полагают, что визит может быть неофициальным. Пелоси ограничится только пребыванием в аэропорту.

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