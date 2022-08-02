Кілька китайських повітряних суден дислокуються поблизу Тайванської протоки. Проте США називають це "брязканням зброєю" і заявляють, що не бояться погроз Пекіну.

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Заяви Тайваню

Крім літаків, Китай утримує поблизу Тайваню і військові кораблі. Проте техніка не перетинала кордон. Джерела Reuters зазначили, що у південно-східному китайському місті Сямень місцеві мешканці фіксували рух бронетехніки.

У міністерстві оборони Тайваню повідомили, що поінформовані про всі дії Китаю. Наразі немає остаточного підтвердження, що Пелосі таки відвідає країну.

Візит Пелосі в Азію

Спікерка палати представників США 30 липня вирушила з візитом до Азії. В офіційному плані не було відвідин Тайваню, але з'явилася інформація про такий намір. Китай агресивно відреагував на цю новину й заявив – готовий навіть збити або ж перехопити літак.

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За інформацією ЗМІ, Пелосі прибуде до Тайваню пізно ввечері 2 серпня. Наступного дня вона відвідає парламент Тайваню та зустрінеться з президенткою Цай Інвень. Видання CNN зазначило, що Пентагон вживає заходів, щоб візит був безпечним.

Експерти вважають, що візит може бути неофіційним. Пелосі обмежиться лише перебуванням в аеропорті.

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