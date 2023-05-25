Тем не менее Йонсон все же отметил, что его страна не планирует поставлять самолеты западного образца в Украину. Министр подчеркнул, что это связано с малым количеством этих воздушных судов в Швеции.

Смотрите также Минобороны Швеции "нет лишних самолетов" для передачи Украине

Йонсон рассказал об учениях наших пилотов в Швеции

Глава шведского Минобороны Пол Йонсон 25 мая прибыл с официальным визитом в Украину, чтобы посетить воинские части, использующие оборонную технику этой страны. Тогда он рассказал, что украинским пилотам нужно разрешить попрактиковаться в полетах на шведских истребителях JAS 39 Gripen.

"Речь идет об ориентационной подготовке", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что сначала обучение будет проходить на специальных симуляторах, а уже впоследствии и на самолетах. К тому же он отметил, что это первый шаг к получению украинской армией истребителей западного образца.

Швеция пока не планирует передавать свои самолеты

Йонсон подчеркнул, что у его страны 6 дивизий воздушных судов Gripen, то есть примерно 247 самолетов, которые должны остаться в Швеции. Он также сказал, что эти самолеты должны обеспечить оборонные нужды его страны.

Пока отправлять шведские самолеты Украине – неактуально,

– рассказал он.

Напоследок он отметил, что Украине следует работать над получением истребителей F-16. По его мнению, это поможет укрепить способности воздушных сил нашего государства в долгосрочной перспективе.

Обратите внимание! В Воздушных силах Украины рассматривалось пополнение арсенала самолетами Saab JAS 39 Gripen еще до вторжения России. Разработка самолета велась еще в 1980-х годах, а первый полет он совершил в 1988 году. Максимальный взлетный вес самолета составляет 16,5 тонны и может нести до 10 точек вооружения.

Украинские пилоты будут учиться на самолетах западного образца