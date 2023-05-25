Тем не менее Йонсон все же отметил, что его страна не планирует поставлять самолеты западного образца в Украину. Министр подчеркнул, что это связано с малым количеством этих воздушных судов в Швеции.
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Йонсон рассказал об учениях наших пилотов в Швеции
Глава шведского Минобороны Пол Йонсон 25 мая прибыл с официальным визитом в Украину, чтобы посетить воинские части, использующие оборонную технику этой страны. Тогда он рассказал, что украинским пилотам нужно разрешить попрактиковаться в полетах на шведских истребителях JAS 39 Gripen.
"Речь идет об ориентационной подготовке", – подчеркнул министр.
Он также отметил, что сначала обучение будет проходить на специальных симуляторах, а уже впоследствии и на самолетах. К тому же он отметил, что это первый шаг к получению украинской армией истребителей западного образца.
Швеция пока не планирует передавать свои самолеты
Йонсон подчеркнул, что у его страны 6 дивизий воздушных судов Gripen, то есть примерно 247 самолетов, которые должны остаться в Швеции. Он также сказал, что эти самолеты должны обеспечить оборонные нужды его страны.
Пока отправлять шведские самолеты Украине – неактуально,
– рассказал он.
Напоследок он отметил, что Украине следует работать над получением истребителей F-16. По его мнению, это поможет укрепить способности воздушных сил нашего государства в долгосрочной перспективе.
Украинские пилоты будут учиться на самолетах западного образца
- В течение многих месяцев Украина вела переговоры с США по F-16, и только недавно, во время саммита G7 в Хиросиме, президент Джозеф Байден дал зеленый свет на обучение наших пилотов на этих истребителях.
- Следует добавить, что уже такие страны, как США, Великобритания, Нидерланды, Дания и Бельгия, предложили нашим пилотам обучение на этих многоцелевых истребителях Более того, они даже образовали – коалицию истребителей.
- В Португалии также заявили, что готовы учить украинских пилотов управлять истребителями F-16. Несмотря на это страна не будет передавать Украине сами истребители, однако передаст детали к ним.