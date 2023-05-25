Попри це, Йонсон все ж зазначив, що його країна не планує постачати літаки західного зразка в Україну. Міністр наголосив, що це пов'язано з малою кількістю цих повітряних суден у Швеції.

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Йонсон розповів про навчання наших пілотів у Швеції

Голова шведського Міноборони Пол Йонсон 25 травня прибув з офіційним візитом в Україну, щоб відвідати військові частини, які використовують оборонну техніку цієї країни. Тоді ж він розповів, що українським пілотам треба дозволити попрактикуватися в польотах на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

"Мовиться про орієнтаційну підготовку", – підкреслив міністр.

Він також зауважив, що спочатку навчання проходитиме на спеціальних симуляторах, а вже згодом і на самих літаках. До того ж він зазначив, що це "перший крок до отримання українською армією винищувачів західного зразка".

Швеція поки не планує передавати свої літаки

Йонсон наголосив, що його країна має 6 дивізій повітряних суден Gripen, тобто приблизно 247 літаків, які повинні залишитися у Швеції. Він також сказав, що ці літаки повинні забезпечити оборонні потреби його країни.

Наразі відправляти шведські літаки Україні – неактуально,

– розповів він.

Наостанок він зазначив, що Україні варто працювати над отримуванням винищувачів F-16. На його думку, це допоможе зміцнити здібності Повітряних сил нашої держави у довгостроковій перспективі.

Зверніть увагу! У Повітряних силах України розглядали поповнення арсеналу літаками Saab JAS 39 Gripen ще до вторгнення Росії. Розробка літака велась ще у 1980-х роках, а перший політ він здійснив у 1988 році. Максимальна злітна вага літака становить 16,5 тонни й він може нести до 10 точок озброєння.

Українські пілоти навчатимуться на літаках західного зразка