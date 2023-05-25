Попри це, Йонсон все ж зазначив, що його країна не планує постачати літаки західного зразка в Україну. Міністр наголосив, що це пов'язано з малою кількістю цих повітряних суден у Швеції.
Дивіться також Міноборони Швеції "не має зайвих літаків" для передачі Україні
Йонсон розповів про навчання наших пілотів у Швеції
Голова шведського Міноборони Пол Йонсон 25 травня прибув з офіційним візитом в Україну, щоб відвідати військові частини, які використовують оборонну техніку цієї країни. Тоді ж він розповів, що українським пілотам треба дозволити попрактикуватися в польотах на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.
"Мовиться про орієнтаційну підготовку", – підкреслив міністр.
Він також зауважив, що спочатку навчання проходитиме на спеціальних симуляторах, а вже згодом і на самих літаках. До того ж він зазначив, що це "перший крок до отримання українською армією винищувачів західного зразка".
Швеція поки не планує передавати свої літаки
Йонсон наголосив, що його країна має 6 дивізій повітряних суден Gripen, тобто приблизно 247 літаків, які повинні залишитися у Швеції. Він також сказав, що ці літаки повинні забезпечити оборонні потреби його країни.
Наразі відправляти шведські літаки Україні – неактуально,
– розповів він.
Наостанок він зазначив, що Україні варто працювати над отримуванням винищувачів F-16. На його думку, це допоможе зміцнити здібності Повітряних сил нашої держави у довгостроковій перспективі.
Українські пілоти навчатимуться на літаках західного зразка
- Протягом багатьох місяців Україна вела перемовини з США щодо F-16, та лише нещодавно, під час саміту G7 в Хіросімі, президент Джозеф Байден дав зелене світло на навчання наших пілотів на цих винищувачах.
- Слід додати, що уже такі країни, як США, Велика Британія, Нідерланди, Данія та Бельгія запропонували нашим пілотам навчання на цих багатоцільових винищувачах.Ба більше, вони навіть утворили коаліцію винищувачів.
- У Португалії також заявили, що готові навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Попри це, країна не передаватиме Україні самі винищувачі, однак передасть деталі до них.