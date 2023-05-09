Він зазначив, що його країна не має "надлишку літаків" для передачі нашій армії. Крім цього, Швеція наразі зосередиться на технічному обслуговуванні вже надісланого обладнання.

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Йонсон розповів про передачу літаків Україні

Пол Йонсон зазначив, що Швеція може брати участь у спільних центрах обслуговування військової техніки, яку використовує Україна на фронті, а також обслуговувати її поблизу наших західних кордонів.

Він також наголосив, що зараз шведська влада не може відправити нашій країні літаки Jasplane, оскільки сама має їх "в досить малій кількості".

У нас немає літаків, які ми можемо відправити в Україну тут і зараз,

– підкреслив Йонсон.

Зверніть увагу! У Повітряних силах України розглядали поповнення арсеналу літаками Saab JAS 39 Gripen ще до вторгнення Росії. Розробка літака велась ще у 1980-х роках, а перший політ він здійснив у 1988 році. Максимальна злітна вага літака становить 16,5 тонни і він може нести до 10 точок озброєння.

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