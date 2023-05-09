Він зазначив, що його країна не має "надлишку літаків" для передачі нашій армії. Крім цього, Швеція наразі зосередиться на технічному обслуговуванні вже надісланого обладнання.
Дивіться також Україна у ЄС та НАТО: країни Північної Європи зробили доленосну заяву
Йонсон розповів про передачу літаків Україні
Пол Йонсон зазначив, що Швеція може брати участь у спільних центрах обслуговування військової техніки, яку використовує Україна на фронті, а також обслуговувати її поблизу наших західних кордонів.
Він також наголосив, що зараз шведська влада не може відправити нашій країні літаки Jasplane, оскільки сама має їх "в досить малій кількості".
У нас немає літаків, які ми можемо відправити в Україну тут і зараз,
– підкреслив Йонсон.
Україна прагне отримати літаки західного зразка від союзників
- Прем'єр-міністр Нідерланди 9 травня повідомив, що його країна розглядає можливість передачі Україні винищувачів F-16. Уряд країни веде переговори зі США, Британією та Данією.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що передача літаків F-16 – це лише питання часу. За його словами, рано чи пізно вони все одно будуть в української армії.
- Крім того, у лютому Зеленський просив Швецію надати винищувачі Jas 39 Gripen. Однак шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон категорично відмовив.