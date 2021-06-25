Так, самолет срочно садился в конечной точке полета из-за сообщения о бомбе на борту. О "заминировании" сообщили через контактную форму на сайте аэропорта Праги.
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В пресс-службе авиакомпании немедленно сообщили все службы безопасности и оперативные подразделения Чехии.
Как прошла посадка
Самолет таки сел в хорватском городе Сплит. Приземление проходило в экстренном режиме. К счастью, все прошло успешно.
Нашли ли что-то в самолете
На борту находился 141 пассажир и 5 членов экипажа. Людей эвакуировали, а самолет отогнали на дальнюю стоянку.
Спецслужбы осматривают его. Аэропорт продолжает работу в обычном режиме.
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