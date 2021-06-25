Так, літак терміново сідав у кінцевій точці польоту через повідомлення про бомбу на борту. Про "замінування" повідомили через контактну форму на сайті аеропорту Праги.
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У пресслужбі авіакомпанії негайно повідомили всі служби безпеки та оперативні підрозділи Чехії.
Як пройшла посадка
Літак таки сів в хорватському місті Спліт. Приземлення проходило в екстреному режимі. На щастя, все пройшло успішно.
Чи знайшли щось в літаку
На борту перебував 141 пасажир і 5 членів екіпажу. Людей евакуювали, а літак відігнали на дальню стоянку.
Спецслужби оглядають його. Аеропорт продовжує роботу в звичайному режимі.
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