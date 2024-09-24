Как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, ситуация до сих пор выглядит очень непонятной. Ведь ранее четко сообщалось, что в Украину залетел учебный самолет Беларуси.

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Что за цель могла залететь в Украину

Было четко установлено, что воздушное пространство пересек самолет Як-130. Это учебно-боевой самолет, который не несет на себе вооружение. Использовать учебное судно для ударов является очень странной практикой.

Первая мысль, которая у меня была, что, возможно, кто-то из белорусских военных или чиновников решил закончить свою карьеру и перейти на сторону Украины,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Конечно, это лишь предположение, но понятно, что определенная информация всегда хранится в тайне. Поэтому, возможно, впоследствии мы узнаем больше о том, что за самолет нарушал наше воздушное пространство.

На кого направлены новые заявления Лукашенко

Тогда когда белорусское судно якобы было в Украине, сам Александр Лукашенко проводил совещание с военными на полигоне. Он сказал, что Беларуси надо готовиться к войне, потому что "вокруг враги и соперники". Но потом добавил, что якобы ни с кем воевать не собирается.

В этой войне Лукашенко находится в позиции последнего и неопытного. Посмотрите на страны Балтии, которые постоянно вооружаются и тренируется. На Польшу, которая выделяет множество денег на военную составляющую, покупает современные самолеты. Даже Украина, несмотря на войну, вкладывает деньги в современные разработки,

– подчеркнул Иван Ступак.

Россия на 2025 год предусмотрела, что 40% бюджета выделят на военные нужды. Речь идет о 140 миллиардах долларов. Учитывая все это Лукашенко имеет большие комплексы, потому что его армия совсем не готова к войне.

"Он очень боится, что наступит момент, когда белорусский режим ослабнет. Тогда белорусские добровольцы, которые сейчас воюют за Украину, вернутся домой. Лукашенко пытается найти пути, чтобы это предотвратить. Недаром он сказал о том, что надо вернуть на военную службу всех тех, у кого есть боевой опыт", – подытожил Иван Ступак.