Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минска, сейчас самолет готовят к вылету. Все пассажиры прошли осмотр.

Подробно Протасевич предупреждал, что перед задержанием за ним следили

В аэропорту осмотрели и самолет, и пассажиров

Также в транзитной зоне служба авиационной безопасности осмотрела сам самолет. Азрывчатки не нашли.

Сколько пассажиров было на борту

Ранее в Национальном аэропорту сообщали, что на борту находятся 123 пассажира. Другую информацию подает МИД Литвы, информирует "Сегодня". В дипведомстве говорят, что речь идет о 171 пассажире. Личности 149 из них установлены.

Австрия – 1 пассажир,

Бельгия – 1,

Болгария – 1,

Кипр – 1,

Испания – 1,

Франция – 9,

Германия – 3,

Греция – 11,

Грузия – 1,

Литва – 94,

Латвия – 2,

Румыния – 5,

Польша – 4,

Беларусь – 4,

Сирия – 2,

Россия – 3,

Нигерия – 1.

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