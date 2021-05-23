Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минска, сейчас самолет готовят к вылету. Все пассажиры прошли осмотр.

Подробно Протасевич предупреждал, что перед задержанием за ним следили

В аэропорту осмотрели и самолет, и пассажиров

Также в транзитной зоне служба авиационной безопасности осмотрела сам самолет. Азрывчатки не нашли.

Сколько пассажиров было на борту

Ранее в Национальном аэропорту сообщали, что на борту находятся 123 пассажира. Другую информацию подает МИД Литвы, информирует "Сегодня". В дипведомстве говорят, что речь идет о 171 пассажире. Личности 149 из них установлены.

  • Австрия – 1 пассажир,
  • Бельгия – 1,
  • Болгария – 1,
  • Кипр – 1,
  • Испания – 1,
  • Франция – 9,
  • Германия –  3,
  • Греция – 11,
  • Грузия – 1,
  • Литва – 94,
  • Латвия – 2,
  • Румыния – 5,
  • Польша – 4,
  • Беларусь – 4,
  • Сирия – 2,
  • Россия – 3,
  • Нигерия – 1.

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Что известно о задержании Романа Протасевича?

Романа Протасевича сняли с самолета компании Ryanair 23 мая. Ранее в Беларуси основателей NEXTA обвинили, в частности, в организации массовых беспорядков. По уголовным делам Протасевичу грозит до 15 лет тюрьмы.