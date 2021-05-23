Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минска, сейчас самолет готовят к вылету. Все пассажиры прошли осмотр.
Подробно Протасевич предупреждал, что перед задержанием за ним следили
В аэропорту осмотрели и самолет, и пассажиров
Также в транзитной зоне служба авиационной безопасности осмотрела сам самолет. Азрывчатки не нашли.
Сколько пассажиров было на борту
Ранее в Национальном аэропорту сообщали, что на борту находятся 123 пассажира. Другую информацию подает МИД Литвы, информирует "Сегодня". В дипведомстве говорят, что речь идет о 171 пассажире. Личности 149 из них установлены.
- Австрия – 1 пассажир,
- Бельгия – 1,
- Болгария – 1,
- Кипр – 1,
- Испания – 1,
- Франция – 9,
- Германия – 3,
- Греция – 11,
- Грузия – 1,
- Литва – 94,
- Латвия – 2,
- Румыния – 5,
- Польша – 4,
- Беларусь – 4,
- Сирия – 2,
- Россия – 3,
- Нигерия – 1.
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