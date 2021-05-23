Як повідомляють білоруські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Національного аеропорту Мінська, наразі літак готують до вильоту. Усі пасажири пройшли огляд.
Детально Протасевич попереджав, що перед затриманням за ним стежили
У аеропорті оглянули і літак, і пасажирів
Також у транзитній зоні служба авіаційної безпеки оглянула сам літак. Жодної вибухівки не знайшли.
Скільки пасажирів було на борту
Раніше у Національному аеропорту повідомляли, що на борту перебувають 123 пасажири. Іншу інформацію подає МЗС Литви, інформує "Сьогодні". У дипвідомстві кажуть, що мовиться про 171 пасажира. Особистості 149 з них – встановлені.
- Австрія – 1 пасажир,
- Бельгія – 1,
- Болгарія – 1,
- Кіпр – 1,
- Іспанія – 1,
- Франція – 9,
- Німеччина – 3,
- Греція – 11,
- Грузія – 1,
- Литва – 94,
- Латвія – 2,
- Румунія – 5,
- Польща – 4,
- Білорусь – 4,
- Сирія – 2,
- Росія – 3,
- Нігерія – 1.
До теми Затримання Протасевича: Литва закликає НАТО відреагувати і просить Білорусь відпустити пасажирів