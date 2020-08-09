Один из самолетов семьи президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел в направлении Турции. Это произошло под конец дня голосования на выборах президента Беларуси 9 августа.

Маршрут полета самолета Александра Лукашенко заметен на сайте PlaneFinder.

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Лайнер Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ вылетел из Минска 9 августа. Пунктом его назначения является город Бодрум на юго-западе Турции.

Интересно, что еще перед выборами беларусские телеграм-каналы сообщали о подготовке лайнера к полету. Его, например, проверяли саперы. Так делают во время подготовки президентского борта к полету главы государства.

Впрочем, пока неизвестно, кто именно отправился на этом борту. В частности нет информации о том, находится ли на этом борту Александр Лукашенко.

Если же президент Беларуси находится на этом самолете, это может означать, что беларусские власти вполне серьезно готовится к возможным массовым протестам по результатам выборов.

Маршрут Минск – Бодрум: карта

Президентский борт Лукашенко вылетел в Турцию / Маршрут президентского борта Александр Лукашенко / скриншот PlaneFinder

Коротко о выборах в Беларуси: