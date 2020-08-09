Самолет Лукашенко вылетел из Минска в Турцию
Один из самолетов семьи президента Беларуси Александра Лукашенко вылетел в направлении Турции. Это произошло под конец дня голосования на выборах президента Беларуси 9 августа.
Маршрут полета самолета Александра Лукашенко заметен на сайте PlaneFinder.
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Лайнер Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ вылетел из Минска 9 августа. Пунктом его назначения является город Бодрум на юго-западе Турции.
Интересно, что еще перед выборами беларусские телеграм-каналы сообщали о подготовке лайнера к полету. Его, например, проверяли саперы. Так делают во время подготовки президентского борта к полету главы государства.
Впрочем, пока неизвестно, кто именно отправился на этом борту. В частности нет информации о том, находится ли на этом борту Александр Лукашенко.
Если же президент Беларуси находится на этом самолете, это может означать, что беларусские власти вполне серьезно готовится к возможным массовым протестам по результатам выборов.
Маршрут Минск – Бодрум: карта
Президентский борт Лукашенко вылетел в Турцию / Маршрут президентского борта Александр Лукашенко / скриншот PlaneFinder
Коротко о выборах в Беларуси:
- Основной день голосования на выборах президента Беларуси был 9 августа. Ключевым вопросом было то, выиграет ли оппозиционная кандидатка Светлана Тихановская у Александра Лукашенко.
- Впрочем государственные экзит-полы показали, что действующий президент Беларуси получил почти 80% голосов избирателей. Впрочем беларусы не соглашаются с результатами экзит-поллов. Они начали выходить на протесты.
- До выборов независимые опросы показывали, что Лукашенко имел бы набрать менее 5% голосов, а значит проиграл бы выборы. Эти опросы вряд ли объективны, но чрезвычайно низкие рейтинги президента – очень показательны.