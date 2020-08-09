Один з літаків сім'ї президента Білорусі Олександра Лукашенка вилетів у напрямку Туреччини. Це відбулося під кінець дня голосування на виборах президента Білорусі 9 серпня.

Маршрут польоту літака Олександра Лукашенка помітний на сайті PlaneFinder.

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Лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська 9 серпня. Пунктом його призначення є місто Бодрум на південному заході Туреччини.

Цікаво, що ще перед виборами білоруські телеграм-канали повідомляли про підготовку лайнера до польоту. Його, наприклад, перевіряли сапери. Так роблять під час підготовки президентського борту до польоту глави держави.

Втім наразі невідомо, хто саме вирушив на цьому борту. Зокрема немає інформації про те, чи перебуває на цьому борту Олександр Лукашенко.

Якщо ж президент Білорусі перебуває на цьому літаку, це може означати, що білоруська влада цілком серйозно готується до можливих масових протестів через результати виборів.

Маршрут Мінськ – Бодрум: карта



Маршрут президентського борта Олександр Лукашенка / скриншот PlaneFinder

Коротко про вибори в Білорусі: