Полет самолета над Крымом показал портал контроля авиа перелетов Flightradar.
Смотрите также Серьезная неисправность в новом самолете: в 2022 году Польша расследовала покушение на Дуду
Почему над Крымом "засветился" самолет
Данные свидетельствуют, что самолет летел из Кутаиси в Будапешт. Мониторинговые каналы подчеркнули, что это точно сбой и самолет не мог лететь по этому маршруту. В последнее время сервис часто показывает такие сбои. Это после того, как российские захватчики начали глушить сигналы спутниковой навигации в районе Крыма.
Безусловно, это сбой сервиса. Такие сбои наблюдались и раньше, а начались они после того, как Россия начала глушить сигналы спутниковой навигации в районе оккупированного полуострова.
– объяснило издание "Крымский ветер".
Над Крымом "засветился" пассажирский самолет / Скриншот "Крымского ветра"
Запрет полетов над Крымом
- Напомним, что воздушное пространство над Крымом закрыто еще с 2014 года – после оккупации полуострова Россией. В марте того года европейская Организация безопасности аэронавигации запретила полеты в Крым.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) официально подтвердила принадлежность воздушного пространства над Крымом Украине и контролировать и обеспечивать полеты на этом участке может только "Украэрорух". Так что Киев закрыл небо над полуостровом. Любые полеты туда и оттуда стали нарушением законов и международных правил.
- Да, впоследствии некоторые маршруты над Черным морем снова запустили с согласия США и Украины для движения гражданской авиации. Однако российские авиакомпании до начала полномасштабной войны беспрепятственно летали в оккупированный Крым, нарушая международные нормы.
- В настоящее время большая часть воздушного пространства над Черным морем не используется для пассажирских перевозок из-за полномасштабной войны России против Украины.