Політ літака над Кримом показав портал контролю авіаперельотів Flightradar.

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Чому над Кримом "засвітився" літак

Дані свідчать, що літак летів з Кутаїсі в Будапешт. Моніторингові канали наголосили, що це точно збій, і літак не міг летіти з цим маршрутом. Останнім часом сервіс часто показує такі збої. Це після того, як російські загарбники почали глушити сигнали супутникової навігації в районі Криму.

Безумовно, це збій сервісу. Такі збої спостерігалися і раніше, а почалися вони після того, як Росія почала глушити сигнали супутникової навігації в районі окупованого півострова,

– пояснило видання "Кримський вітер".



Над Кримом "засвітився" пасажирський літак / Скриншот "Кримського вітру"

Заборона польотів над Кримом