На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща розслідувала можливий замах на Анджея Дуду і генерала Раймунда Анджейчака. Про це розповів польський журналіст Збігнєв Парафянович у своїй книзі Polska na wojnie ("Польща на війні").
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Подробиці інциденту
25 березня Анджей Дуда і генерал Раймунд Анджейчак летіли в Жешув на зустріч з президентом США Джо Байденом. Однак у якийсь момент їхньому літаку Boeing 737-800 NG довелося здійснити аварійну посадку. Це при тому, що борт був новим.
Пасажири заявляють, що вони були "близькі до смерті" через несправність тримера – щоб безпечно сісти, пілоти боролися з ручками управління. Після посадки делегація пересіла на інший літак.
Тоді в якості однієї з ймовірних причин несправності розглядали можливість диверсії або замаху на вбивство.
Нагадаємо, що у 2010 році в Росії розбився польський урядовий літак, на якому був президент Польщі Лех Качинський і перші особи країни.
Головне про смерть Качинського у Росії
- 10 квітня 2010 року польський літак Ту-154М №101 впав біля Смоленська у Росії – на борту перебувала делегація Польщі, яка летіла до Катині, щоб вшанувати жертв страчених польських військовополонених у 1940 році.
- Серед жертв було президентське подружжя Качинських, його дружина, військове командування країни, політики, а також громадські та релігійні діячі – усі загинули. Загалом в авіакатастрофі загинули 96 людей – 88 пасажирів та 8 членів екіпажу.
- У 2018 році комісія знайшла залишки вибухівки. У 2020 році Польща клопоталась про арешт трьох диспетчерів, які тоді чергували в аеропорту Смоленськ-Північний, однак Росія відмовилась їх видати.
- Розслідування справи досі триває.