На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща розслідувала можливий замах на Анджея Дуду і генерала Раймунда Анджейчака. Про це розповів польський журналіст Збігнєв Парафянович у своїй книзі Polska na wojnie ("Польща на війні").

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Подробиці інциденту

25 березня Анджей Дуда і генерал Раймунд Анджейчак летіли в Жешув на зустріч з президентом США Джо Байденом. Однак у якийсь момент їхньому літаку Boeing 737-800 NG довелося здійснити аварійну посадку. Це при тому, що борт був новим.

Пасажири заявляють, що вони були "близькі до смерті" через несправність тримера – щоб безпечно сісти, пілоти боролися з ручками управління. Після посадки делегація пересіла на інший літак.

Тоді в якості однієї з ймовірних причин несправності розглядали можливість диверсії або замаху на вбивство.

Нагадаємо, що у 2010 році в Росії розбився польський урядовий літак, на якому був президент Польщі Лех Качинський і перші особи країни.

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