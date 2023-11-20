В начале полномасштабного вторжения России в Украину Польша расследовала возможное покушение на Анджея Дуду и генерала Раймунда Анджейчака. Об этом рассказал польский журналист Збигнев Парафянович в своей книге Polska na wojnie ("Польша на войне").
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Подробности инцидента
25 марта Анджей Дуда и генерал Раймунд Анджейчак летели в Жешуве на встречу с президентом США Джо Байденом. Однако в какой-то момент на их самолете Boeing 737-800 NG пришлось совершить аварийную посадку. Это притом, что борт был новым.
Пассажиры заявляют, что они были близки к смерти из-за неисправности триммера – чтобы безопасно сесть, пилоты боролись с ручками управления. После посадки делегация пересела на другой самолет.
Тогда в качестве одной из вероятных причин неисправности рассматривали возможность диверсии или покушения на убийство.
Напомним, что в 2010 году в России разбился польский правительственный самолет, на котором находился президент Польши Лех Качинский и первые лица страны.
Главное о смерти Качинского в России
- 10 апреля 2010 года польский самолет Ту-154М №101 упал возле Смоленска в России – на борту находилась делегация Польши, летевшей в Катынь, чтобы почтить жертв казненных польских военнопленных в 1940 году.
- Среди жертв были президентские супруги Качинские, его жена, военное командование страны, политики, а также общественные и религиозные деятели – все погибли. Всего в авиакатастрофе погибли 96 человек – 88 пассажиров и 8 членов экипажа.
- В 2018 году комиссия нашла остатки взрывчатки. В 2020 году Польша ходатайствовала об аресте трех диспетчеров, которые тогда дежурили в аэропорту Смоленск-Северный, однако Россия отказалась их выдать.
- Расследование дела продолжается.