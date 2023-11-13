Собственно, Матеуш Моравецкий был премьером при предыдущем созыве Сейма. Теперь он получил от Анджея Дуды акт о назначении председателя Совета министров (правительства) во время церемонии, которая проходила в Президентском дворце.

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Ситуация в Польше интересная

В течение 14 дней после назначения избранный президентом Польши премьер должен представить программу действий правительства Сейма. А вместе с ней – предложение о вотуме доверия.

И уже тогда Сейм может принять вотум доверия абсолютным большинством голосов. Присутствовать при этом должна быть не менее половины от установленного законом количества депутатов.

Обратим внимание, что в Польше уникальная ситуация. А все потому, что Анджей Дуда делегирует формирование правительства партии "Право и справедливость". Впрочем, у нее почти нулевые шансы на получение вотума доверия в Сейме. Заметим, что партия пыталась найти партнеров по коалиции. Но все ее пробы провалились.

Тем временем оппозиционные партии уже объявили о создании коалиции. Сделали они это без ожидания старта Сейма. Более того, они еще и представили программу коалиции.

Добавим, что большинство поляков предпочитают Дональда Туска. По их мнению, этот представитель оппозиции является лучшим кандидатом, чтобы формировать новое правительство Польши.

Парламент собрался на первое заседание