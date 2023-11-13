Первое заседание нового Сейма началось национальным гимном, а после президент Анджей Дуда выступил перед депутатами. Впоследствии избранный старший спикер Марек Савицкий провозгласил торжественную речь.

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Присяга депутатов на новом Сейме

Заседание парламента открывали определенные президентом так называемые маршалки-старейшины, под руководством которых будет избираться новое руководство Сейма и Сената.

В минувшую пятницу, оппозиционные партии выдвинули на должность маршалка Сейма - Шимона Головня, лидера партии "Польша 2050".

В то же время, на должность маршалка Сената был избран политик Гражданской коалиции Малгожату Кидаву-Блонскую.

Отставка правительства на первом заседании

Во время первого заседания Сейма, премьер-министр Матеуш Моравецкий и его правительство подают отставку.

Это является формальной процедурой, и ожидается, что президент Анджей Дуда предоставит Моравецкому полномочия создать новое правительство, поскольку его партия "Право и справедливость" получила больше всего голосов на выборах.

Процесс формирования нового правительства начался внесеймово, и президент Дуда ранее заявил, что передаст эту ответственность Моравецкому.

По официальным результатам выборов в октябре победила Объединенная правая партия под руководством Ярослава Качиньского. Однако она имеет ограниченные возможности сформировать большинство для образования правительства.

Что известно о парламентских выборах в Польше

15 октября 2023 года состоялись парламентские выборы в Польше, на которой зарегистрированная явка составила 74,38%. Избиратели выбирали 100 депутатов Сената (верхняя палата парламента) и 460 депутатов Сейма (нижняя палата). Состав Сейма имеет важное значение, поскольку из его числа избирается премьер-министр, который образует правительство.

На парламентских выборах в Польше такое распределение голосов среди партий:

"Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года и включает президента Анджея Дуду, получила 36,03% голосов;

Крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция" во главе с экс-премьер-министром Польши и евродепутатом Дональдом Туском - 30,12%;

"Третий путь" - 14,44%;

"Левица" - 8,46%;

Правая радикальная "Конфедерация" - 7,17%.

Главное противостояние происходило между двумя партиями: "Право и справедливость" (PiS) под руководством Ярослава Качиньского и "Гражданская коалиция" (KO) под руководством бывшего премьер-министра Польши и бывшего председателя Европейского Совета Дональда Туска.