В этом году явка была рекордной. На участки пришли 72,9% избирателей.

Стоит прочесть Конец эпохи ПиС и провал референдума: почему Польшу ждут непростые времена после выборов

Результаты подсчета 95% голосов

Очень высокая явка означала, что официальных результатов парламентских выборов в Польше придется ждать дольше. После подсчета голосов на 95,65% участковых избирательных комиссий стало известно, что:

"Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года и включает президента Анджея Дуду, получила 36,03% голосов;

получила 36,03% голосов; Крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция" во главе с экс-премьер-министром Польши и евродепутатом Дональдом Туском – 30,12%;

– 30,12%; "Третий путь" – 14,44%;

"Левица" – 8,46%;

Права радикальная "Конфедерация" – 7,17%.



В Польше подсчитали более 95% голосов / Фото PAP

Интересно Выборы в Польше: Дуда прокомментировал результаты, а избирательная комиссия обработала 60% голосов

Выборы в Польше: коротко