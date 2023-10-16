В этом году явка была рекордной. На участки пришли 72,9% избирателей.
Стоит прочесть Конец эпохи ПиС и провал референдума: почему Польшу ждут непростые времена после выборов
Результаты подсчета 95% голосов
Очень высокая явка означала, что официальных результатов парламентских выборов в Польше придется ждать дольше. После подсчета голосов на 95,65% участковых избирательных комиссий стало известно, что:
- "Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года и включает президента Анджея Дуду, получила 36,03% голосов;
- Крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция" во главе с экс-премьер-министром Польши и евродепутатом Дональдом Туском – 30,12%;
- "Третий путь" – 14,44%;
- "Левица" – 8,46%;
- Права радикальная "Конфедерация" – 7,17%.
В Польше подсчитали более 95% голосов / Фото PAP
Интересно Выборы в Польше: Дуда прокомментировал результаты, а избирательная комиссия обработала 60% голосов
Выборы в Польше: коротко
- В Польше одновременно с парламентскими выборами проходил и референдум, принять участие в котором могли все граждане страны, обладающие правом голоса. Однако проголосовали только 40% поляков. Это сделало результаты референдума необязательными для выполнения.
- В день парламентских выборов стали известны первые результаты экзитполов. Согласно им, предварительную победу на выборах одержит консервативная партия "Право и справедливость". Однако 3 оппозиционные силы – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" – также набрали достаточно голосов.
- Если экзитполы сбудутся, у левых сил будет 248 мандатов, когда для большинства в парламенте требуется 231. Так, председательство пока руководящей партии "Право и справедливость" может завершиться.
- Стоит отметить, что выборы в Польше очень важны для Украины, ведь они будут определять вектор государства и помощь, которую оно будет оказывать нашим Силам обороны. Что изменят выборы в соседней стране для Украины, читайте в материале.