Кроме того, свои голоса уже отдали и некоторые польские политики. В их числе премьер-министр Матеуш Моравецкий, лидер оппозиции Дональд Туск и бывший глава правительства Ярослав Качинский.
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В Польше самая высокая явка на выборах за последние годы
Согласно последним данным, явка избирателей на парламентских выборах по состоянию на 12:00 составила 22,59%, что превысило показатель предыдущих выборов четырехлетней давности, составивший 18,14%. Для сравнения, на парламентских выборах 2015 явка тогда составляла 16,47%. В 2011 году к 14:00 уже проголосовало 23,03% избирателей, имеющих право голоса.
Председатель избирательной комиссии Сильвестр Марциняк подтвердил, что никаких значительных инцидентов или событий, которые могут повлиять на избирательный процесс, пока не задокументированы.
Процесс голосования продлится до 21:00 по местному времени, после чего будут обнародованы первые результаты экзит-поллов.
Топ-политики Польши отдали свои голоса
На парламентских выборах проголосовали самые известные польские политики. В частности, свой голос уже успел отдать нынешний премьер-министр стран Матеуш Моравецкий, а также напомнил, что любые комментарии или дополнительные вопросы относительно карты референдума являются предложением и нарушением избирательной тишины, поэтому об этом следует сообщить правоохранителям.
Моравецкий проголосовал на выборах в Польше / Фото с аккаунта Матеуша Моравецкого в соцсети Х
Проголосовал также на одном из участков и лидер оппозиции Дональд Туск. Он также отметил, что на избирательном участке было много людей, написав, что там было "миллионы вас".
Туск также отдал голос на выборах / Фото с аккаунта Дональда Туска в соцсети Х
На избирательный участок также посетил и отдал свой голос лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский. Именно его партия, по последним данным, лидирует среди избирателей.
Качинский также проголосовал на выборах / Фото PAP / Tomasz Gzell
Что известно о выборах в Польше
- В Польше 15 октября проходят парламентские выборы, где должны избрать 460 членов Сейма и 100 сенаторов. Именно эти выборы определят дальнейший вектор поддержки Украины.
- В настоящее время лидерами среди избирателей является партия "Право и справедливость", которая более консервативна и выступает в первую очередь за обеспечение национальных интересов Польши. А также партия "Гражданская коалиция", которая поддерживает гармоничные отношения с ЕС и хотят продолжать поддерживать Украину. Кроме того, параллельно с выборами также проходит и референдум.
- Стоит отметить, что Польша была одной из первых стран, поддержавших наше государство, однако это может изменить та партия, которая возглавит коалицию в парламенте. Чего стоит ожидать украинцам от выборов в Польше читайте в материале.