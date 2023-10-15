Кроме того, свои голоса уже отдали и некоторые польские политики. В их числе премьер-министр Матеуш Моравецкий, лидер оппозиции Дональд Туск и бывший глава правительства Ярослав Качинский.

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В Польше самая высокая явка на выборах за последние годы

Согласно последним данным, явка избирателей на парламентских выборах по состоянию на 12:00 составила 22,59%, что превысило показатель предыдущих выборов четырехлетней давности, составивший 18,14%. Для сравнения, на парламентских выборах 2015 явка тогда составляла 16,47%. В 2011 году к 14:00 уже проголосовало 23,03% избирателей, имеющих право голоса.

Председатель избирательной комиссии Сильвестр Марциняк подтвердил, что никаких значительных инцидентов или событий, которые могут повлиять на избирательный процесс, пока не задокументированы.

Процесс голосования продлится до 21:00 по местному времени, после чего будут обнародованы первые результаты экзит-поллов.

Топ-политики Польши отдали свои голоса

На парламентских выборах проголосовали самые известные польские политики. В частности, свой голос уже успел отдать нынешний премьер-министр стран Матеуш Моравецкий, а также напомнил, что любые комментарии или дополнительные вопросы относительно карты референдума являются предложением и нарушением избирательной тишины, поэтому об этом следует сообщить правоохранителям.

Моравецкий проголосовал на выборах в Польше / Фото с аккаунта Матеуша Моравецкого в соцсети Х

Проголосовал также на одном из участков и лидер оппозиции Дональд Туск. Он также отметил, что на избирательном участке было много людей, написав, что там было "миллионы вас".

Туск также отдал голос на выборах / Фото с аккаунта Дональда Туска в соцсети Х

На избирательный участок также посетил и отдал свой голос лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский. Именно его партия, по последним данным, лидирует среди избирателей.



Качинский также проголосовал на выборах / Фото PAP / Tomasz Gzell

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