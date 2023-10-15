Выборы в Польше назвали "наиболее важными в целом поколении". Едва ли не самую большую угрозу могут представлять партии с пророссийскими лозунгами.

Важно Между Качинским и Туском: чего Украине ждать от выборов в Польше – самых важных за 30 лет

Какие взгляды на Украину имеют партии Польши

В парламентских выборах в Польше принимают участие 5 партий:

"Право и справедливость";

"Гражданская коалиция";

"Третий путь";

"Новые левые";

"Конфедерация".

Партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качинским находится у власти с 2015 года. На выборах 15 октября она будет бороться за третий срок. Как утверждало издание Reuters, партия пришла на выборы на фоне критики отходов от демократических стандартов и верховенства права. Такие тезисы привели к некоторому ухудшению отношений между Польшей и ЕС. Впрочем, в партии отмечают, что стремятся повысить эффективность судов и создать более справедливую экономику. Также "Право и справедливость" отмечает защиту "польских интересов".

Основная соперница "Права и справедливости" – партия "Гражданская коалиция", во главе которой бывший премьер Дональд Туск. Эта политическая сила выступает за более гармоничные отношения с ЕС, а лидеры отмечают продолжение военной и политической поддержки Украины.

"Третий путь" – позиционирует себя как альтернативу двум вышеупомянутым партиям. Они стремятся помогать малому бизнесу, предлагают увеличить расходы на образование и упростить налоговую систему. Лидеры партий одобрительно отзываются о продлении военной помощи Украине, впрочем, выступают за ограничение ввоза украинского зерна.

Похожие взгляды имеет и партия "Новые левые". Они сосредотачиваются на реформе трудового законодательства, борются за права женщин. Лидеры поддерживают Украину в борьбе с агрессором и одобрительно говорят о военной поддержке Украины. Вместе с тем также поддерживают ограничения на ввоз украинского зерна.

Единственная партия, открыто не поддерживающая помощь Украине – "Конфедерация". Лидеры критикуют отношение к Украине, выступают за отмену социальных льгот для украинцев и выступают за усиление собственной армии, а не поставлять вооружение Украине.

Одновременно с выборами в Польше состоится референдум по 4 вопросам:

продажа государственного имущества иностранцам,

повышение пенсионного возраста,

стена на границе Польши и Беларуси,

допуск нелегальных иммигрантов Ближнего Востока и Африки.

Кто лидирует на выборах

Избирательные участки будут работать в Польше с 07:00 до 21:00 15 октября. Чтобы пройти в парламент, партии должны набрать не менее 5% голосов, а блоки – не менее 8%.

По предварительным данным и опросам, лидирует на выборах в Польше партия "Право и справедливость" Качинского – ее поддерживают от 31 до 37%. Главный соперник "Права и справедливости" "Гражданская коалиция" имеет почти такой же рейтинг поддержки – около 30%.

Другие три партии – "Третий путь", "Новые левые" и "Конфедерация" – имеют около 10% поддержки.

Как выборы в Польше повлияют на поддержку Украины

Общественный деятель Ришард Купидура отмечает, что уровень помощи и поддержки не изменится после выборов в Польше. Все партии, кроме пророссийских, поддерживают Украину и выступают за продление военной помощи.

Кроме того, около 85% граждан Польши также поддерживают помощь Украине в войне с Россией. И хотя в последних исследованиях имеет место результат, когда 55% поляков против дополнительной помощи, впрочем, "Право и справедливость" и их соперники "Гражданская коалиция" не станут отказывать Украине в поддержке.