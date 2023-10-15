Вибори у Польщі охрестили як "найбільш важливими у цілому поколінні". Чи не найбільшу загрозу можуть становити партії з проросійськими гаслами.

Важливо Між Качинським і Туском: чого Україні чекати від виборів у Польщі – найважливіших за 30 років

Які погляди щодо України мають партії Польщі

У парламентських виборах у Польщі беруть участь 5 партій:

"Право і справедливість";

"Громадянська коаліція";

"Третій шлях";

"Нові ліві";

"Конфедерація".

Партія "Право і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським перебуває при владі від 2015 року. На виборах 15 жовтня вона боротиметься за третій строк. Як стверджувало видання Reuters, партія прийшла на вибори на тлі критики відходів від демократичних стандартів і верховенства права. Такі тези призвели до деякого погіршення відносин між Польщею і ЄС. Втім, у партії наголошують, що прагнуть підвищити ефективність судів і створити більш справедливу економіку. Також "Право і справедливість" наголошує на захисті "польських інтересів".

Основна суперниця "Права і справедливості" партія "Громадянська коаліція", на чолі якої колишній прем'єр Дональд Туск. Ця політична сила виступає за більш гармонійні відносини з ЄС, а лідери наголошують на продовженні військової та політичної підтримки України.

"Третій шлях" – позиціює себе як альтернативу двом вищезгаданим партіям. Вони прагнуть допомагати малому бізнесу, пропонують збільшити витрати на освіту й спростити податкову систему. Лідери партій схвально відгукуються про продовження військової допомоги Україні, втім виступають за обмеження ввозу українського збіжжя.

Схожі погляди має й партія "Нові ліві". Вони зосереджуються на реформі трудового законодавства, борються за права жінок. Лідери підтримують Україну у боротьбі з агресором і схвально говорять про військову підтримку України. Разом з тим, також підтримують обмеження на ввезення українського зерна.

Єдина партія, яка відкрито не підтримує допомогу Україні – "Конфедерація". Лідери критикують ставлення до України, виступають за скасування соціальних пільг для українців і виступають за посилення власної армії, а не постачати озброєння Україні.

Одночасно з виборами у Польщі відбудеться референдум з 4 питаннями:

продаж державного майна іноземцям,

підвищення пенсійного віку,

стіна на кордоні Польщі та Білорусі,

допуск нелегальних іммігрантів з Близького Сходу й Африки.

Хто лідирує на виборах

Виборчі дільниці працюватимуть у Польщі з 07:00 до 21:00 15 жовтня. Аби пройти до парламенту партії мають набрати не менше 5% голосів, а блоки – не менше 8%.

За попередніми даними й опитуваннями, лідирує на виборах у Польщі партія "Право і справедливість" Качинського – їх підтримують від 31% до 37%. Головний суперник "Права і справедливості" "Громадянська коаліція" має майже такий самий рейтинг підтримки – близько 30%.

Інші три партії – "Третій шлях", "Нові ліві" й "Конфедерація" – мають близько 10% підтримки.

Як вибори у Польщі вплинуть на підтримку України

Громадський діяч Ришард Купідура наголошує, що рівень допомоги й підтримки не зміниться після виборів у Польщі. Усі партії, окрім проросійських, підтримують Україну й виступають за продовження військової допомоги.

Крім того, близько 85% громадян Польщі також підтримують допомогу Україні у війні з Росією. І хоча в останніх дослідженнях має місце результат, коли 55% поляків проти додаткової допомоги, втім "Право і справедливість" і їх суперники "Громадянська коаліція" не стануть відмовляти Україні в підтримці.