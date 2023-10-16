Цьогоріч явка була рекордною. На дільниці прийшли 72,9% виборців.

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Результати підрахунку 95% голосів

Надзвичайно висока явка означала, що офіційних результатів парламентських виборів у Польщі доведеться чекати довше. Після підрахунку голосів на 95,65% дільничних виборчих комісій стало відомо, що:

"Право і справедливість", яка перебуває при владі з 2015 року і включає президента Анджея Дуду, отримала 36,03% голосів;

отримала 36,03% голосів; Найбільша опозиційна сила "Громадянська коаліція" на чолі з експрем'єр-міністром Польщі та євродепутатом Дональдом Туском – 30,12%;

– 30,12%; "Третій шлях" – 14,44%;

"Лівиця" – 8,46%;

Права радикальна "Конфедерація" – 7,17%.



У Польщі підрахували понад 95% голосів / Фото PAP

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