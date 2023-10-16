Цьогоріч явка була рекордною. На дільниці прийшли 72,9% виборців.
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Результати підрахунку 95% голосів
Надзвичайно висока явка означала, що офіційних результатів парламентських виборів у Польщі доведеться чекати довше. Після підрахунку голосів на 95,65% дільничних виборчих комісій стало відомо, що:
- "Право і справедливість", яка перебуває при владі з 2015 року і включає президента Анджея Дуду, отримала 36,03% голосів;
- Найбільша опозиційна сила "Громадянська коаліція" на чолі з експрем'єр-міністром Польщі та євродепутатом Дональдом Туском – 30,12%;
- "Третій шлях" – 14,44%;
- "Лівиця" – 8,46%;
- Права радикальна "Конфедерація" – 7,17%.
У Польщі підрахували понад 95% голосів / Фото PAP
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Вибори у Польщі: коротко
- У Польщі одночасно з парламентськими виборами відбувався й референдум, взяти участь в якому могли всі громадяни країни, які мають право голосу. Проте проголосували лише 40% поляків. Це зробило результати референдуму необов'язковими для виконання.
- У день парламентських виборів стали відомі перші результати екзитполів. Згідно з ними, попередню перемогу на виборах здобуде консервативна партія "Право і справедливість". Однак 3 опозиційні сили – "Громадянська коаліція", "Третій шлях" та "Лівиця" – також набрали достатньо голосів.
- Якщо екзитполи справдяться, ліві сили матимуть 248 мандатів, коли для більшості в парламенті потрібен 231. Так, головування наразі керівної партії "Право і справедливість" може завершитися.
- Варто зауважити, що вибори у Польщі є дуже важливими для України, адже вони визначатимуть вектор держави та допомогу, яку вона надаватиме нашим Силам оборони. Що змінять вибори у сусідній країні для України, читайте у матеріалі.