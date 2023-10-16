Водночас Дуда не зазначив, кому саме він довірить місію формувати новий польський уряд. Однак він відмітив найвищу за останні роки явку на парламентських виборах.

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Дуда висловився про вибори у Польщі

У своїй промові президент Дуда першочергово сказав, що це були вибори "з гігантською явкою", яка була найвищою "за весь період вільної, суверенної, незалежної Польщі". Він також подякував усім співвітчизникам за відданий голос на виборах.

Я знаю, що були люди, які чекали годинами, щоб віддати свій голос. Дякую вам за це, це був дуже важливий момент,

– сказав польський глава.

Дуда також наголосив, що кожні вибори – це "тест на те, наскільки ми є демократичним суспільством, зрілим суспільством". Він відмітив, що поляки показали, що відповідально беруть справи у свої руки.

"Демократія в Польщі стабільна. Я радий, що є голос польського суспільства, яка його воля – ми будемо знати точно завтра. Можу сказати наперед, що щиро вітаю тих, хто переміг на виборах. Вітаю нових депутатів, сенаторів, які займуть місця в новому парламенті", – розповів він.

Наостанок Дуда підкреслив, що тепер треба спокійно дочекатися офіційних результатів виборів. Він також подякував всім тим, хто подбав про безпечний процес голосування на дільницях по всій країні.

Понад 60% голосів уже підрахували

Польське видання PAP повідомило, що Національна виборча комісія вже підрахувала 60,15% голосів.

Наразі на виборах до парламенту Польщі наявні такі відсоткові відношення серед партій:

"Право і справедливість" – 37,67% голосів;

"Громадянська коаліція" – 28,43% голосів;

"Третій шлях" – 14,40% голосів;

"Лівиця" – 8,34% голосів;

"Конфедерація" – 7,29% голосів.

Усі інші партії не змогли подолати бар'єр, необхідний для того, щоб зайняти місця у польському Сеймі. Комісія також підрахувала, що явка на парламентських виборах склала 73,01%.

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