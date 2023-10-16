З голосування випливає, що три опозиційні партії до нинішньої влади можуть створити нову коаліцію в парламенті. Водночас референдум, який проводила Польща на виборах абсолютно провалився.
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Польща опрацювала більш ніж половину кількості голосів
У Національній виборчій комісії повідомили, що станом на 15 годину 21 хвилину за місцевим часом вдалося підрахувати 58,64% голосів.
Зокрема, наразі на виборах до Сейму наявні такі відсоткові відношення серед партій:
- "Право і справедливість" – 40,49% голосів;
- "Громадянська коаліція" – 26,06% голосів;
- "Третій шлях" – 13,87% голосів;
- "Лівиця" – 7,99% голосів;
- "Конфедерація" – 7,45% голосів.
У комісії також наголосили, що дані надійшли з 6 327 із 31 497 виборчих дільниць. Аналіз цих даних показує, що приблизно у 20,09% округів було зафіксовано явку у 71,82% на парламентських виборах.
У Польщі провалився референдум
Разом із виборами у Польщі також проводився і референдум, участь у якому могли взяти усі громадяни Польщі, які мали право голосу. Водночас за даними журналістів Rzeczpospolita, явка на референдум склала 40%, тому його результат не є зобов'язальним для країни.
Журналісти підкреслили, що згідно з даними екзитполу, серед виборців, які проголосували на референдумі, всі відповіді були фактично одностайними.
На референдумі громадяни Польщі проголосували так:
- щодо продажу державних активів іноземним компаніям – проти 97,5%;
- про підвищення пенсійного віку – проти 96%;
- щодо демонтажу паркану на кордону з Білоруссю – проти 97,8%;
- про приймання Польщею нелегальних мігрантів – проти 98,6%.
Автори матеріалу наголосили, що виборці на дільницях могли самі вирішувати, чи брати бланки для голосування на референдумі, а також на які запитання відповідати.
Стали відомі результати екзитполів
- Увечері 16 жовтня у Польщі стали відомі результати екзитполів на парламентських виборах. Згідно з ними попередню перемогу на виборах здобуває партія "Право і справедливість".
- Варто зазначити, що явка на польських виборах була найвищою за останні роки. Так, явка там склала 71,82% на парламентських виборах.
- Варто наголосити, що саме ці вибори визначать подальший вектор підтримки України. Чого варто очікувати українцям від виборів у Польщі – читайте у матеріалі.