З голосування випливає, що три опозиційні партії до нинішньої влади можуть створити нову коаліцію в парламенті. Водночас референдум, який проводила Польща на виборах абсолютно провалився.

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Польща опрацювала більш ніж половину кількості голосів

У Національній виборчій комісії повідомили, що станом на 15 годину 21 хвилину за місцевим часом вдалося підрахувати 58,64% голосів.

Зокрема, наразі на виборах до Сейму наявні такі відсоткові відношення серед партій:

"Право і справедливість" – 40,49% голосів;

"Громадянська коаліція" – 26,06% голосів;

"Третій шлях" – 13,87% голосів;

"Лівиця" – 7,99% голосів;

"Конфедерація" – 7,45% голосів.

У комісії також наголосили, що дані надійшли з 6 327 із 31 497 виборчих дільниць. Аналіз цих даних показує, що приблизно у 20,09% округів було зафіксовано явку у 71,82% на парламентських виборах.

Зверніть увагу! Попри те, що на виборах у польський парламент лідирує партія "Право та справедливість", опозиційні до неї "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" можуть домовитися сформувати уряд і взяти до рук владу в країні.

У Польщі провалився референдум

Разом із виборами у Польщі також проводився і референдум, участь у якому могли взяти усі громадяни Польщі, які мали право голосу. Водночас за даними журналістів Rzeczpospolita, явка на референдум склала 40%, тому його результат не є зобов'язальним для країни.

Журналісти підкреслили, що згідно з даними екзитполу, серед виборців, які проголосували на референдумі, всі відповіді були фактично одностайними.

На референдумі громадяни Польщі проголосували так:

щодо продажу державних активів іноземним компаніям – проти 97,5%;

про підвищення пенсійного віку – проти 96%;

щодо демонтажу паркану на кордону з Білоруссю – проти 97,8%;

про приймання Польщею нелегальних мігрантів – проти 98,6%.

Автори матеріалу наголосили, що виборці на дільницях могли самі вирішувати, чи брати бланки для голосування на референдумі, а також на які запитання відповідати.

Стали відомі результати екзитполів