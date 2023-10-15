Про це стало відомо з перших результатів екзитполів. Цьогоріч була рекордна явка на виборчі дільниці – 72,9%.

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Перші результати парламентських виборів у Польщі

У Польщі стали відомі результати перших опитувань exit-poll:

"Право і справедливість", яка перебуває при владі з 2015 року і включає президента Анджея Дуду, – 36,8% (200 мандатів);

– 36,8% (200 мандатів); Найбільша опозиційна сила "Громадянська платформа" на чолі з експрем'єр-міністром Польщі та євродепутатом Дональдом Туском – 31,6% (163);

– 31,6% (163); "Третій шлях" – 13,0% (55);

"Лівиця" – 8,6% (30);

Права радикальна "Конфедерація" – 6,2% (12).

Варто зауважити, що це лише дані попереднього опитування на виході з дільничних комісій. Остаточні результати оголосять після повного підрахунку голосів.

Зверніть увагу! Якщо цей екзитпол справдиться, то 3 опозиційні сили – "Громадянська коаліція", "Третій шлях" та "Лівиця" – матимуть 248 мандатів, а для більшості в парламенті потрібен 231.



Попередні результати виборів у Польщі / Фото EuropeElects

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