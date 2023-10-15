Через це на місце подій прибули сапери. Вони перевіряють будівлі й шукають імовірні вибухівки.

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У Варшаві пролунали потужні вибухи

Голова Національної виборчої комісії Польщі Сильвестр Марциняк розповів, що на двох варшавських виборчих дільницях № 425 і 426 очевидці повідомили про вибух. Наразі на місце прибули сапери, а поліція оточила будівлю, де голосували поляки.

Ми отримали сигнал про цю ситуацію, але ми не знаємо подробиць,

– сказав Марциняк.

У Варшаві на виборчих дільницях пролунали вибухи / Відео з акаунту Onet у соцмережі Х

Згодом стало відомо, що в одному з приміщень виявили невідомий рюкзак. Крім того, було евакуйовано близько 200 осіб.

У поліції також зазначили, що обшуки проводять у трьох будівлях. Всю інформацію правоохоронці пообіцяли повідомити після детального обстеження місця подій.

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