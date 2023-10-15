Поэтому на место событий прибыли саперы. Они проверяют здания и ищут вероятные взрывчатки.
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В Варшаве раздались мощные взрывы
Глава Национальной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марциняк рассказал, что на двух варшавских избирательных участках № 425 и 426 очевидцы сообщили о взрыве. Сейчас на место прибыли саперы, а полиция оцепила здание, где голосовали поляки.
Мы получили сигнал об этой ситуации, но мы не знаем подробностей,
– сказал Марциняк.
В Варшаве на избирательных участках раздались взрывы / Видео с аккаунта Onet в соцсети Х
Впоследствии стало известно, что в одном из помещений обнаружили неизвестный рюкзак. Кроме того, было эвакуировано около 200 человек.
В полиции также отметили, что обыски проводятся в трех зданиях. Всю информацию правоохранители пообещали сообщить после подробного обследования места событий.
В Польше стали известны первые результаты экзитпола
- В Польше стали известны результаты экзитпола парламентских выборов. Согласно им, победу одержала партия "Право и справедливость", возглавляемая Ярославом Качинским, а второй шла партия "Гражданская позиция" Дональда Туска.
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