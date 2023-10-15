Об этом стало известно из первых результатов экзитполов. В этом году была рекордная явка на избирательные участки – 72,9%.
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Первые результаты парламентских выборов в Польше
В Польше стали известны результаты первых опросов exit-poll:
- "Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года и включает президента Анджея Дуду, – 36,8% (200 мандатов);
- Самая большая оппозиционная сила "Гражданская платформа" во главе с экс-премьер-министром Польши и евродепутатом Дональдом Туском - 31,6% (163);
- "Третий путь" – 13,0% (55);
- "Левица" – 8,6% (30);
- Права радикальная "Конфедерация" – 6,2% (12).
Следует отметить, что это только данные предварительного опроса на выходе из участковых комиссий. Окончательные результаты будут оглашены после полного подсчета голосов.
Предварительные результаты выборов в Польше / Фото EuropeElects
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