Об этом стало известно из первых результатов экзитполов. В этом году была рекордная явка на избирательные участки – 72,9%.

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Первые результаты парламентских выборов в Польше

В Польше стали известны результаты первых опросов exit-poll:

"Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года и включает президента Анджея Дуду, – 36,8% (200 мандатов);

– 36,8% (200 мандатов); Самая большая оппозиционная сила "Гражданская платформа" во главе с экс-премьер-министром Польши и евродепутатом Дональдом Туском - 31,6% (163);

- 31,6% (163); "Третий путь" – 13,0% (55);

"Левица" – 8,6% (30);

Права радикальная "Конфедерация" – 6,2% (12).

Следует отметить, что это только данные предварительного опроса на выходе из участковых комиссий. Окончательные результаты будут оглашены после полного подсчета голосов.

Обратите внимание! Если этот экзитпол сбудется, то 3 оппозиционные силы - "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" – будут иметь 248 мандатов, а для большинства в парламенте требуется 231.



Предварительные результаты выборов в Польше / Фото EuropeElects

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