Из голосования следует, что три оппозиционные партии к нынешним властям могут создать новую коалицию в парламенте. В то же время, референдум, который проводила Польша на выборах, абсолютно провалился.
К теме Акцент будет смещен: как после выборов в Польше могут измениться отношения с Украиной
Польша проработала более половины количества голосов
В Национальной избирательной комиссии сообщили, что на 15 часов 21 минуту по местному времени удалось подсчитать 58,64% голосов.
В частности, сейчас на выборах в Сейм имеются следующие процентные отношения среди партий:
- "Право и справедливость" – 40,49% голосов;
- "Гражданская коалиция" – 26,06% голосов;
- "Третий путь" – 13,87% голосов;
- "Левица" – 7,99% голосов;
- "Конфедерация" – 7,45% голосов.
В комиссии также подчеркнули, что данные поступили из 6327 из 31497 избирательных участков. Анализ этих данных показывает, что примерно в 20,09% округов была зафиксирована явка в 71,82% на парламентских выборах.
В Польше провалился референдум
Вместе с выборами в Польше также проводился и референдум, участие в котором могли принять все граждане Польши, обладавшие правом голоса. В то же время за данным журналистов Rzeczpospolita, явка на референдум составила 40%, поэтому его результат не обязателен для страны.
Журналисты подчеркнули, что согласно данным экзитпола, среди проголосовавших на референдуме избирателей все ответы были фактически единодушными.
На референдуме граждане Польши проголосовали так:
- по продаже государственных активов иностранным компаниям – против 97,5%;
- о повышении пенсионного возраста – против 96%;
- по демонтажу забора на границе с Беларусью – против 97,8%;
- о принятии Польшей нелегальных мигрантов против 98,6%.
Авторы материала подчеркнули, что избиратели на участках могли сами решать, брать ли бланки для голосования на референдуме, а также на какие вопросы отвечать.
Стали известны результаты экзитполов
- Вечером 16 октября в Польше стали известны результаты экзитполов на парламентских выборах Согласно им, предыдущую победу на выборах одерживает партия "Право и справедливость".
- Следует отметить, что явка на польских выборах была самой высокой за последние годы. Да, явка там составила 71,82% на парламентских выборах.
- Следует отметить, что именно эти выборы определят дальнейший вектор поддержки Украины. Чего стоит ожидать украинцам от выборов в Польше – читайте в материале.