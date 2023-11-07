В обращении к гражданам Дуда заявил, что принял решение поручить формирование правительства сначала именно Моравецкому как представителю партии, которая получила наибольшее количество голосов на выборах, "после спокойного анализа и консультаций"

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Вопросы назначения нового премьера Польши должны рассмотреть 13 ноября

"Таким образом, я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой фракция-победитель первой получает возможность сформировать правительство", – подчеркнул он.

Дуда объявил, что предложит Сейму назначить своим спикером Марека Савицкого из Польской народной партии, который избирается в парламент более 30 лет.

Вопросы назначения спикера и премьера нижняя палата парламента Польши должна рассмотреть на первом заседании 13 ноября.

На кресло премьера есть два претендента