Уже известны результаты выборов в польский Сейма. По состоянию на 17 октября 2023 подсчитали уже 100% голосов.

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Победила партия "Право и справедливость"

Национальная избирательная комиссия предоставила данные всех избирательных участков. Явка на выборах в Сейма составила 74,38%. Это самый высокий показатель с 1989 года.

Результаты голосования на выборах в Сейма:

  • Право и справедливость – 35,38%;
  • Гражданская коалиция – 30,70%;
  • Третья дорога – 14,40%;
  • Новые левые – 8,61%;
  • Конфедерация – 7,16%.

Остальные партии не преодолели избирательный барьер.


"Право и справедливость" победила на выборах / Инфографика RMF FM

Выборы в Польше: как изменяются отношения с Украиной после них

  • Скорее всего, после оглашения результатов выборов в Польше отношения этого государства с Украиной несколько изменятся.
  • Об этом рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он также отметил, что обе партии, являвшиеся лидерами на выборах, поддерживают Украину.
  • Как отметил Усс, история с транзитом зерна несколько навредила отношениям между Украиной и Польшей . Однако можно предположить, что это было обусловлено борьбой за голоса на парламентских выборах в Польше. Потому уже сейчас ситуация может измениться.
  • По его словам, вероятнее всего отношения нормализуются.