Уже известны результаты выборов в польский Сейма. По состоянию на 17 октября 2023 подсчитали уже 100% голосов.

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Победила партия "Право и справедливость"

Национальная избирательная комиссия предоставила данные всех избирательных участков. Явка на выборах в Сейма составила 74,38%. Это самый высокий показатель с 1989 года.

Результаты голосования на выборах в Сейма:

Право и справедливость – 35,38%;

Гражданская коалиция – 30,70%;

Третья дорога – 14,40%;

Новые левые – 8,61%;

Конфедерация – 7,16%.

Остальные партии не преодолели избирательный барьер.



"Право и справедливость" победила на выборах / Инфографика RMF FM

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