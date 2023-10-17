Вже відомі результати виборів до польського Сейму. Станом на 17 жовтня 2023 року підрахували вже 100% голосів.

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Перемогла партія "Право і справедливість"

Національна виборча комісія надала дані усіх виборчих дільниць. Явка на виборах до Сейму склала 74,38%. Це найвищий показник з 1989 року.

Результати голосування на виборах до Сейму:

Право і справедливість – 35,38%;

Громадянська коаліція – 30,70%;

Третя дорога – 14,40%;

Нові ліві – 8,61%;

Конфедерація – 7,16%.

Решта партій не подолала виборчий бар'єр.



"Право та справедливість" перемогла на виборах / Інфографіка RMF FM

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