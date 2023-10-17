Вже відомі результати виборів до польського Сейму. Станом на 17 жовтня 2023 року підрахували вже 100% голосів.

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Перемогла партія "Право і справедливість"

Національна виборча комісія надала дані усіх виборчих дільниць. Явка на виборах до Сейму склала 74,38%. Це найвищий показник з 1989 року.

Результати голосування на виборах до Сейму:

  • Право і справедливість – 35,38%;
  • Громадянська коаліція – 30,70%;
  • Третя дорога – 14,40%;
  • Нові ліві – 8,61%;
  • Конфедерація – 7,16%.

Решта партій не подолала виборчий бар'єр.


"Право та справедливість" перемогла на виборах / Інфографіка RMF FM

Вибори в Польщі: як зміняються відносини з Україною після них

  • Найімовірніше, після оголошення результатів виборів у Польщі відносини цієї держави з Україною дещо зміняться.
  • Про це розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він також зауважив, що обидві партії, які були лідерами на виборах, підтримують Україну.
  • Як наголосив Ус, історія із транзитом зерна дещо нашкодила відносинам між Україною та Польщею. Однак можна припустити, що це було зумовлено боротьбою за голоси на парламентських виборах у Польщі. Тому вже зараз ситуація може змінитися.
  • За його словами, найімовірніше відносини нормалізуються.