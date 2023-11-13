Перше засідання нового Сейму розпочалося національним гімном, а після президент Анджей Дуда виступив перед депутатами. Згодом обраний старший спікер Марек Савіцький проголосив урочисту промову.

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Присяга депутатів на новому Сеймі

Засідання парламенту відкривали визначені президентом так звані маршалки-старійшини, під керівництвом яких обиратиметься нове керівництво Сейму і Сенату.



В минулу п'ятницю, опозиційні партії висунули на посаду маршалка Сейму – Шимона Головня, лідера партії "Польща 2050".

Водночас на посаду маршалка Сенату було обрано політика Громадянської коаліції Малгожату Кідаву-Блонську.

Відставка попереднього уряду на першому засіданні

Під час першого засідання Сейму, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та його уряд подають відставку.



Це є формальною процедурою, і очікується, що президент Анджей Дуда надасть Моравецькому повноваження утворити новий уряд, оскільки його партія "Право і справедливість", отримала найбільше голосів на виборах.

Процес формування нового уряду розпочався позасеймово, і президент Дуда раніше заявив, що передасть цю відповідальність Моравецькому.

За офіційними результатами виборів у жовтні перемогла "Об’єднана правиця" під керівництвом Ярослава Качинського. Проте вона має обмежені можливості сформувати більшість для утворення уряду.

Що відомо про парламентські вибори в Польщі

15 жовтня 2023 року відбулися парламентські вибори в Польщі, на якій зареєстрована явка становила 74,38%. Виборці обирали 100 депутатів Сенату (верхня палата парламенту) і 460 депутатів Сейму (нижня палата). Склад Сейму має важливе значення, оскільки з його числа обирається прем'єр-міністр, який утворює уряд.



На парламентських виборах в Польщі такий розподіл голосів серед партій:

"Право і справедливість", яка перебуває при владі з 2015 року і включає президента Анджея Дуду, отримала 36,03% голосів;

Найбільша опозиційна сила "Громадянська коаліція" на чолі з експрем'єр-міністром Польщі та євродепутатом Дональдом Туском – 30,12%;

"Третій шлях" – 14,44%;

"Лівиця" – 8,46%;

Права радикальна "Конфедерація" – 7,17%.

Головне протистояння відбувалося між двома партіями: "Право і справедливість" (PiS) під керівництвом Ярослава Качинського і "Громадянська коаліція" (KO) під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Польщі та колишнього голови Європейської Ради Дональда Туска.