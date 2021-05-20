Пассажиры рассказали, что в небе над Астраханью самолет попал в песчаную тучу. Сквозь иллюминаторы была видна лишь сплошная завеса из песка и пыли.

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Впоследствии самолет попал в зону турбулентности и несколько раз терял высоту. В эти мгновения люди не могли удержаться и кричали от страха.

Однако полет закончился счастливо. Самолет приземлился в аэропорту за несколько минут до разгара бури.

Самолет попал в песчаную бурю в России: смотрите видео

Детали о песчаной буре в Астрахани