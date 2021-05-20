Пассажиры рассказали, что в небе над Астраханью самолет попал в песчаную тучу. Сквозь иллюминаторы была видна лишь сплошная завеса из песка и пыли.
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Впоследствии самолет попал в зону турбулентности и несколько раз терял высоту. В эти мгновения люди не могли удержаться и кричали от страха.
Однако полет закончился счастливо. Самолет приземлился в аэропорту за несколько минут до разгара бури.
Самолет попал в песчаную бурю в России: смотрите видео
Детали о песчаной буре в Астрахани
- Непогода разгулялась вечером 19 мая.
- Местные метеорологи рассказали, что видят такое впервые.
- Волна ветра с песком фактически накрыла город. Видимость была почти нулевой.
- В одной из местных многоэтажек обвалился балкон. Человека который там находился, госпитализировали.
- Кроме того, известно о еще одном пострадавшем: на юношу упала балконная конструкция.