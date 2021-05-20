Пасажири розповіли, що у небі над Астраханню літак потрапив у піщану хмарку. Крізь ілюмінатори було видно лише суцільну завісу з піску та пилу.

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Згодом літак потрапив у зону турбулентності і декілька разів втрачав висоту. У ці миті люди не могли втриматися і кричали від страху.

Однак політ закінчився щасливо. Літак приземлився в аеропорту за декілька хвилин до розпалу бурі.

Літак потрапив в піщану бурю у Росії: дивіться відео

Деталі про піщану бурю в Астрахані